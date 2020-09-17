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Четверг, 17 сентября 2020, 17:15 мск

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Усидит ли Лукашенко в президентском кресле?

Фото: teleskop-by.org

Политический кризис в Белоруссии, где более месяца продолжаются акции протеста против режима Александра Лукашенко, продолжает обостряться, что ставит под вопрос сохранение на своем посту действующего главы республики. Эксперты пока затрудняются однозначно сказать, чем завершатся массовые протестные выступления.

С одной стороны, политологи говорят о возможном повторении украинского сценария, когда после силовых провокаций президентского поста лишился Виктор Янукович. С другой – звучат мнения, что Лукашенко все-таки не повторит судьбу украинского коллеги, и сможет остаться на своем посту, несмотря на протесты населения страны.

Тем не менее, вопрос – сохранит ли Лукашенко пост президента остается актуальным. В этой связи редакция РИА «Новый День» решила провести на эту тему опрос своих читателей: «Усидит ли Лукашенко в президентским кресле?»

Варианты ответов:

Лукашенко останется президентом

Глава Белоруссии сбежит, как Янукович

Лукашенко передаст власть преемнику

Власть в Белоруссии захватит оппозиция

Мне все равно

Ваш вариант

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