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Понедельник, 21 сентября 2020, 17:31 мск

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Активисты кампании «Нет!» обжалуют отказ Верховного суда рассматривать иск об отмене реформы Конституции

Активисты кампании «Нет!», выступавшие против изменения Основного закона России, намерены опротестовать решение Верховного суда РФ, отказавшегося рассматривать иск об отмене итогов летнего голосования по поправкам к Конституции. Истцы назвали отказ незаконным и необоснованным, и пообещали обжаловать его.

Как сообщили представители кампании «Нет!», определение Верховного суда уже получено. Судья счел, что Положение о порядке голосования, изданное ЦИК, сейчас уже прекратило своё действие – а значит, не может быть обжаловано. Кроме того, говорится в документе, Верховный суд не может проверять федеральный закон о поправке к Конституции, поскольку это относится к компетенции Конституционного суда.

В кампании «Нет!» подчеркнули, что действия постановлений ЦИК до сих пор никто не прекращал, поэтому формально они остаются в силе. Что касается федерального закона, то истцы не просили суд его проверять – в иске предложено изучить соответствие этому закону постановлении ЦИК. Это входит в компетенцию Верховного суда, подчеркнули представители истцов.

Исковое заявление, которое было направлено в Верховный суд, подписали более 42 тысяч человек.

Активисты кампании «НЕТ!» подчеркнули, что считают единственной реальной причиной изменения Конституции желание президента РФ Владимира Путина «навечно узурпировать власть». «Голосование прошло с вопиющими фальсификациями и его результаты абсолютно нелегитимны. Отказ Верховного суда рассматривать дело служит очередным доказательством того, что Путин захватил власть незаконно», – подчеркнули оппозиционеры.

Как сообщал «Новый День», Всероссийское голосование по реформе Конституции проходило в РФ с 25 июня по 1 июля. В бюллетене был только один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» После обработки 100% протоколов участковых комиссий Центризбирком объявил, что за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Оппозиция заявила о массовых фальсификациях и нарушениях процесса голосования и подсчёта бюллетеней.

Москва, Алевтина Белова

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