«Это антинародная идея»: затея минтранса РФ с платными дорогами закладывает почву для социального взрыва

Предложение министерства транспорта РФ о повсеместном введении платных дорог противоречит Конституции РФ и затрагивает интересы всего населения России, а в результате реализации этой идеи возможен социальный взрыв. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов. По их оценке, обещание сделать взамен бесплатным общественный транспорт вряд ли будет выполнено.

Комментируя обновленную версию стратегии Минтранса РФ, которая предусматривает с 2025 года взимание платы за проезд по дорогам регионального значения, а с 2035 года – со всех дорог, включая городские, координатор движения «Синие ведёрки» Юлия Каблинова назвала такое нововведение «антинародной идеей».

«Автовладельцам в очередной раз хотят залезть в карман. Пострадают интересы каждого: если в 2025 году обещают ввести плату за проезд по дорогам, но только в 2035 «может быть» нам сделают бесплатный общественный транспорт. А почему бы не начать взимать налоги по освоению Луны под предлогом, что там тоже все будет бесплатное. Это ничем не обоснованное обещание, исполнение которого мы можем никогда не дождаться. Здесь не идет о том, что дороги станут качественнее», – подчеркнула Каблинова.

По ее мнению, эти новшества наверняка будут вводиться постепенно по аналогии с тем, как появлялись платные парковки. «Вспомните, как в Москве вводились платные парковки, которые изначально не должны были выйти за пределы Бульварного и Садового кольца. Здесь лягушку тоже будут варить медленно. Если меры будут вводиться, это не сделают в один день по всей стране: начнут с Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Сначала это будет необременительная плата, но потом, потихоньку… Практика уже отработана. Сказать, что люди будут к этому адекватно относиться, я не могу. Это предложение минтранса ухудшает жизнь», – констатировала эксперт.

По ее словам, в регионах россияне платить за использование дорог просто не смогут. «В регионах, к примеру, ситуация настолько чудовищная со «скорой помощью», что проще прыгнуть в машину и отвести пациента в больницу… Представьте, что такой возможности не будет. Это антинародная идея, люди к этому не готовы, это будет социальный взрыв! У нас есть платные дороги, но им всегда есть бесплатная альтернатива. Большинство людей это устраивает. Зачем нам государство, если оно не хочет нести никакое обременение, а чтобы сделать хорошо одним – лезет в карман другим», – возмутилась Каблинова.

Вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский со своей стороны подчеркнул, что предложение минтранса РФ по своей сути антиконституционно. «Статья 19 Конституции говорит, что все равны, независимо от социального материального положения. Поэтому идея «есть деньги – поехал по платной дороге, нет денег, значит – без автомобиля» – нарушает ее. Статья 27 гласит, что свобода передвижения не может быть ограничена ни шлагбаумами, ни цепями, но разрешениями чиновника, ни необходимостью платить деньги, никакими условиями», – констатировал юрист.

При этом Ольшанский обратил внимание, что сейчас власти зондируют общественное пространство, проверяя, на какой линии стоят условные «красные флажки». «У нас всегда все делается очень просто: сначала зондируется общественное мнение на любую тему, а потом смотрят, если резкая критика – не проводят, если не очень, то постепенно начинают вводить. Я считаю, что нужно сделать все, чтобы идея никогда не реализовалась, чтобы не допустить социальный взрыв», – подчеркнул он.

Ольшанский полагает, что граждане будут искать способы обойти эти нововведения. «Любое действие рождает противодействие. Будут рыть и делать обходные дороги, будут ломать шлагбаумы, не будут ставить устройства, которые позволяют считывать. Различными способами будут противодействовать», – сказал он.

При этом Ольшанский выразил уверенность, что платить за использование дорог в будущем придется не только автомобилистам, но и тем, кто передвигается на альтернативных видах транспорта – на очереди велосипедисты и владельцы самокатов.

«Велосипед, самокат – собственность. Общая концепция налогообложения – налогообложению подлежит любая собственность. Не сомневайтесь, что самокат со временем могут обложить налогом, общая тенденция такова», – заключил он.

Напомним, неделю назад минтранс РФ представил обновленный проект транспортной стратегии. Согласно этому документу, в России может быть введен бесплатный проезд в общественном транспорте, однако с оговорками. Схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году – со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Внедрение механизма «пользователь платит» поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением, отмечается в документе.

Москва, Мария Вяткина

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