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Четверг, 24 сентября 2020, 12:47 мск

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Сенатор: Запад готовит к думским выборам-2021 «белорусский сценарий»

Политический кризис в Белоруссии с массовыми протестами стал репетицией перед выборами в Государственную думу в России в 2021 году. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, выступая сегодня на заседании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Надо на примере Белоруссии говорить о воспитании нашей молодежи», – посоветовал он, отметив, что во главе белорусских митингов стоит «в основном обеспеченная часть белорусов, которые работают в системе IT-технологий, хорошо зарабатывают». «Казалось бы, что им мешает? Нет, они легко поддаются влиянию – социальные сети, продвинутые технологии. Этой молодежи надо объяснять, чем может закончиться ситуация в их стране, – заявил Джабаров. – Конечно, это все репетиции. Потому что главная цель – это будут наши следующие выборы в нашу Государственную думу, где Запад попытается раскачать ситуацию и настроить молодежь против этих выборов».

При этом сенатор выступил за многодневное голосование, посоветовав оппозиции наблюдать за выборами в течение всех трех дней. «Кто вам мешает? – заявил он. – Зато это удобно. И явка повышается».

Джабаров подчеркнул, что у него не было сомнений в победе Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. «Я не могу говорить, с каким результатом он выиграл. Но я часто бываю в Белоруссии, я член парламента Союзного государства, к нему реально уважительное отношение большинства населения. Он даже предложил пересчитать голоса, никто его не поддержал», – отметил сенатор.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Совет Федерации

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