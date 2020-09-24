В Общественной палате связали набор наблюдателей на выборы в Госдуму с происками иностранных спецслужб

Сбор 200 тысяч независимых наблюдателей на предстоящие выборы в Госдуму оплачен из иностранных источников. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.

Сам Малькевич на заседании присутствовать не смог, однако передал запись своего выступления. «Мы в Общественной палате видим, что то, что было, все эти фейки – это генеральная репетиция перед большой битвой за Москву, которая предстоит нам в следующем году во время федеральной кампании. Фейки о предстоящих выборах распространяются уже сейчас», – заявил он.

«Мы видим очень серьезные тенденции, когда в социальных сетях объявили о сборе 200 тысяч так называемых наблюдателей, которые должны будут работать в чьих – понятно, в чьих интересах на выборах в следующем году. Кто финансировать собирается этот проект? Понятно, это финансирование иностранное, и надо уже сейчас ставить это дело под самый серьезный контроль, – заявил представитель Общественной палаты РФ. – Создан альтернативный сайт ЦИК. Уже существует два сайта, которые будут вести альтернативный подсчет голосов, два сайта, которые планируют фиксировать якобы нарушения, которые должны быть на выборах. При этом на карте нарушений проекта «Голос» официально убран фильтр, который позволял проверить, достоверный ли источник. То есть теперь они признают, что все сообщения случайны, любой человек может написать на этом сайте и это как бы считается за нарушение».

При этом Малькевич местами дословно повторил заявление главы временной сенаторской комиссии Андрея Климова, который 10 сентября сообщил, что «среди потенциальных агитаторов и пропагандистов встречаются журналисты, в том числе солидных СМИ». Речь идет о команде журналистов «Ведомостей», которая перешла в проект VTimes, связанный с голландцем Дерком Сауэром, «уже давно замеченным на ниве поддержки оппозиционных российских изданий».

У Общественной палаты вызывает опасение также белорусский пример, который «наглядно показал, как бывает опасна работа из-за рубежа СМИ и блогеров, которые основой своей деятельности ставят дестабилизацию политической обстановки», за спиной, как сказал Малькевич, руководящая рука стран-членов НАТО. Речь, в частности, идет о телеграм-канале Nexta, который в оперативном режиме освещает происходящее на протестных акциях в Белоруссии. По словам Малькевича, в телеграм уже появились российские аналоги этого канала. «Один из каналов называется Russia Next. Это означает, что Россия следующая», – подчеркнул он.

В свою очередь, глава временной комиссии Климов поставил под сомнение публикации блогеров в соцсетях. «У некоторых блогеров, по-моему, целый коллектив спецслужб работает за спиной. Это все делается за пределами наших государственных границ. Но проникает достаточно свободно по разным каналам», – отметил сенатор.

Москва, Татьяна Дорофеева

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