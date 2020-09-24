Россиян запишут в иноагенты: комиссия Совета Федерации заявила об активизации подрывной антироссийской деятельности внутри страны

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила распространить практику отнесения к иностранным агентам не только юридических, но и физических лиц. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня члены комиссии на своем заседании обвинили россиян в передаче финансирования из-за рубежа общественным организациям, ведущим «подрывную деятельность», а также в сборе информации, которая может быть использована против России.

В частности, как заявила сенатор Елена Афанасьева, в «период единого дня голосования» с 20 мая по 26 августа представители американского фонда Free Russia Foundation, который официально признан в России нежелательной организацией, провели серию семинаров в рамках школы местного самоуправления.

«Эта школа с этим фондом очень серьезно аффилирована, – пояснила она. – Модерировал подобную учебу вице-президент американского фонда Владимир Кара-Мурза. Среди прочих вопросов на этих школах они своим российским ставленникам предлагали использовать такие темы: «Стратегия победы для избирательной кампании», «Последний рывок: как успешно завершить избирательную кампанию», «Как защитить свою победу», «Как организовать наблюдение на выборах». С одной стороны, вроде безобидные темы, и мы все политические партии этим занимаемся. Но когда мы приглашаем их сторонников прийти и послушать, как мы предлагаем защищать победу на выборах, согласно советскому… российскому законодательству, на наши семинары они не приходят».

По словам сенатора, на этих мероприятиях «инструктировали граждан России, каким образом внедряться во властные структуры нашей страны», а указания им давали граждане США, эксперты консалтинговой компании в сфере политтехнологий, политтехнологи и консультанты республиканской и демократической партий США, а также граждане стран НАТО.

В ходе избирательной кампании-2020 после того, что случилось ЧП с Алексеем Навальным, «некоторые недалекие региональные блогеры подхватили это знамя зачем-то, и стали составлять свои списки «Умного голосования», без ведома кандидатов, в том числе от оппозиционных партий РФ», – с упреком сообщила Афанасьева.

В подрывной деятельности и «политической разведке» сенатор обвинила также «Пражский Центр Гражданского Общества», который, по ее словам, ищет в России тех, кто «готов противостоять действующему политическому режиму». В чем заключается незаконность этого противостояния, Афанасьева не уточнила, однако акцентировала внимание на том, что финансирование центр получает из США и Бельгии, подчеркнув, что, по мнению комиссии Совфеда, эта структура проводит деятельность в ущерб Российской Федерации.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в свою очередь, усмотрел призыв к массовым неконституционным действиям в заявлении так называемого Конгресса интеллигенции: «Без колебаний использовать все доступные мирные и законные средства волеизъявления, высказываться и протестовать против принятия закона о поправке в Конституцию». При этом, как сказал эксперт, три опубликованных документа с призывом не вносить поправку в Конституцию подписали «одни и те же лица, широко известные своими антиправительственными высказываниями».

Как считает Шаповалов, в информационной войне против России также постоянно используется платформа для размещения петиций Change.org. Он также обвинил движение «Голос» в публикации 90% фейков и получении финансирования из США.

В итоге комиссия предложила обсудить возможность отнесения к категории иноагентов не только юридических, но и физических лиц. Сенатор Любовь Глебова сообщила, что такие меры уже 80 лет действуют в США и привила в пример ситуацию с россиянкой Марией Бутиной.

Кроме того, комиссию беспокоят общественные организации без образования юридического лица – в частности, к этой категории относится движение «Голос». К категории иноагентов предложено отнести также граждан России, которые выступают посредниками в передаче отечественным организациям финансирования из-за рубежа.

Сенатор от Югры Эдуард Исаков, в свою очередь, зачитал по бумажке предложение относить к категории иноагентов физлиц, «ведущих сбор информации, которая может быть использована против России», объяснив это необходимостью избежать повторения белорусского сценария.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.09.20

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