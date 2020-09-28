«Неплохо, правда?» Коллеги депутата Шереметьева усомнились в госзакупках аппарата Мосгордумы на 100 млн рублей

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин о возможной афере аппарата столичного парламента: ушли «в туман» бюджетные средства, сумма которых превышает претензии следствия к его коллеге по фракции Олегу Шереметьеву. «Можно ли предположить, что председатель (спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, – ред.) никак не проинформирован, никак не заинтересован в контрактах, которые позволяли так вольготно расходовать бюджетные средства?» – задается вопросом Ступин в «Фейсбуке».

В частности, речь идет о закупке услуг по автотранспортному и экспедиционному обслуживанию Мосгордумы на 154,2 млн рублей. Как следует из информации на сайте Госзакупок, первые два протокола рассмотрения заявок от 28 февраля и 3 марта были отменены органами ФАС, а в итоге контракт без какого-либо снижения цены получило ООО «Экспертинфосистема». По данным системы «Контур.Фокус», учредителем и гендиректором компании выступает Сергей Шугуров – при этом номер телефона компании совпадает с номером ряда фирм, связанных с Юрием Ванюшиным. Этот бизнесмен в январе 2019 года фигурировал в расследовании штаба Алексея Навального о двойной закупке транспортных услуг Мосгордумой почти на полмиллиарда рублей.

«А еще у нас есть такая Медиатека. Она была создана за 9 млн руб, а потом «развита» за 10 млн руб и 12 млн руб.... Судя по тексту контракта, эти деньги ушли на то, чтобы наполнить ее фото- и видеоматериалами, а потом обеспечить их индексацию и поиск. В результате проведенной титанической работы, если мы попробуем найти изображения любого депутата нынешнего созыва Думы в медиабанке, то получим максимум 15 фотографий и два или три видеосюжета. Депутата прошлого созыва – не более нескольких десятков фото. Неплохо за 31 млн, правда? За такие деньги каждый депутат мог бы обзавестись дюжиной личных фотографов и операторов». Парламентарий подчеркнул, что хотел бы взглянуть на акты приемки соответствующих работ.

По словам Ступина, 69 млн рублей также из городского бюджета ушло на некие услуги «по развитию, контентному наполнению, анализу неструктурированных данных, обеспечивающих мониторинг общественного мнения, аналитическое сопровождение мероприятий Московской городской Думы при реализации своих полномочий по законотворческой деятельности».

Действительно, на сайте Госзакупок можно найти как минимум четыре контракта на схожие услуги – в ноябре 2016 года и в марте 2018 года Мосгордума подписала договоры более, чем на 41 млн рублей с ООО «АСТ-Реклама», основным видом деятельности которого является производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. В декабре 2018 и ноябре 2019 контракты были заключены с ООО «Медиа Цифра Ит» в общей сложности почти на 35 млн рублей. По данным системы «Контур.Фокус», учредителями «АСТ-Реклама» выступают Валерия и Анатолий Юшины, «Медиа Цифра Ит» – Алиса Анатольевна Юшина. Компании находятся по соседству – на Большой Садовой №3 и №5, их также связывает общий номер телефона. Кроме того, этот же номер указан для Адвокатского бюро «Юшин и партнеры». Напомним, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников является кандидатом юридических наук и заслуженным юристом РФ.

«За три года «потерпевшие» освоили 100 000 000 руб, показав работу, на которую ушло не более нескольких дней. Ведь основную часть необходимых материалов производят соответствующие подразделения Аппарата, получая за это зарплату, – подчеркнул Ступин. – А обеспечить поиск фотографий количеством несколько сотен, это работа одного человека за неделю. А результата работы по «мониторингу общественного мнения» депутатам вообще не видно. Может быть, сто миллионов рублей достаточная сумма для внимания органов следствия? И это только то, что мы ПОКА обнаружили из публичных данных... В этих вопросах просматривается явная финансовая заинтересованность. А можно ли предположить, что председатель никак не проинформирован, никак не заинтересован в контрактах, которые позволяли так вольготно расходовать бюджетные средства?»

Как сообщал «Новый День», депутат Мосгордумы Олег Шереметьев был задержан 20 августа по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В Следственном комитете считают, что депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы «документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности», после чего подозреваемый присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению. Провластные телеграм-каналы сообщили, что заявление на Шереметьева в СКР написала его бывшая помощница Ирина Кузнецова.

Уголовное дело в отношении депутата Шереметьева могло быть возбуждено, чтобы уберечь от инспекции финансовую деятельность городского парламента и руководителя думского аппарата, считает его коллега по фракции Екатерина Енгалычева. Речь может идти об особо крупных нарушениях. В частности, по ее словам, во время действия режима самоизоляции помощникам депутатов Мосгордумы было разрешено самим выписывать себе премии в сотни тысяч рублей. Согласия самого депутата для этого не требовалось. Из-за подобного инцидента Шереметьев направил в аппарат Мосгордумы служебную записку с просьбой вернуть средства, выплаченные Кузнецовой, и «решить кадровый вопрос с этим человеком».

Москва, Татьяна Дорофеева

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