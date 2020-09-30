В Москве задержаны защитники кунцевского парка

В Москве задержаны активисты, которые пытаются предотвратить уничтожение парка на Ивана Франко для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. По данным местных жителей, полиция препроводила в ОВД муниципального депутата Вячеслава Бородулина, а также активистов Ивана Рожкова, Константина Фокина и Ивана Щекина.

Как сообщал ранее «Новый День», сегодня возобновилось активное открытое противостояние представителей компании-застройщика и местных жителей на улице Ивана Франко. В ходе конфликта был распылен слезоточивый газ, после чего на место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Судя по сообщениям в соцсетях, работы выполняет строительная компания «МИСК».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.09.20

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