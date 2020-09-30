Профсоюз «Учитель» назвал незаконным указ Собянина о внеплановых каникулах в школах

Профсоюз «Учитель» призвал мэрию Москвы разрешить учителям работать дома во время внеплановых двухнедельных каникул, и обратил внимание на проблему присмотра за младшими школьниками. Сам указ столичного градоначальника о продлении школьного отдыха юристы союза назвали незаконным.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации необходимо разрешить педагогам заниматься методической работой в период каникул дома, не обязывать их посещать школы в соответствии с учебной нагрузкой, как это принято, – пояснил сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. – Такое решение было принято в марте, но, к сожалению, не сразу. Около недели десятки тысяч людей ездили каждый день в пустые школы».

В профсоюзе напомнили, что в столичных школах работает более 108 тысяч педагогов, в учреждениях дополнительного образования около 7,6 тысячи, в техникумах и колледжах – еще более 7,2 тысячи человек.

Кроме того, мэрии стоит обратить внимание на остро встающую проблему присмотра за детьми младшего школьного возраста – большинство работающих родителей не в состоянии находиться с ними дома. «Было бы логично предусмотреть меры социальной поддержки для семей с детьми, – отметили в профсоюзе. – Например, обязать работодателей по заявлению работника дать ему возможность сократить продолжительность рабочего дня без потери в зарплате, если у него есть дети с 1 по 4 класс». Выходом могла бы стать и выплата компенсаций из бюджета города родителям, вынужденным на это время взять отпуск.

При этом юристы профсоюза называют незаконным сам указ мэра Сергея Собянина об увеличении продолжительности школьных каникул, которые являются перерывами для отдыха, и не имеют ничего общего с карантином. «Как следует из положений законодательства, продолжительность и периодичность каникул устанавливается календарным учебным графиком, который является частью образовательной программы (п. 9 ст. 2 № 273-ФЗ), – подчеркнул юрист профсоюза «Учитель» Юрий Варламов. – Разработка и утверждение образовательных программ относится к компетенции образовательной организации (п. 6 ч. 3 ст. 28). Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в сфере образования не вправе изменять учебный план и календарный учебный график образовательных организаций (ч. 10 ст. 13)».

«Очевидно, что каникулы как плановые перерывы для отдыха не имеют ничего общего с карантином, в течение которого образовательный процесс может продолжаться в формах, не связанных с посещением детьми образовательных организаций. То есть, период карантина не может подменять период каникул», – заключил юрист.

Как сообщал «Новый День», школьников в Москве отправят на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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