Очаги плесени и перебои с электричеством: вице-спикер Госдумы оценил реновационную новостройку в Москве

Вице-спикер Госдумы, руководитель парламентской рабочей группы по защите прав граждан при реновации Петр Толстой во время визита в новый жилой дом в московском районе Кузьминки, построенный по программе реновации, обнаружил множество недостатков: очаги плесени, перебои с электроснабжением и другие проблемы.

Речь идет о доме на улице Шумилова. Оказалось, что в новом жилье масса недостатков, устранять которые никто не торопится. Так, в ряде квартир, вопреки проекту, входные двери открываются не наружу, а внутрь, и это не только затрудняет занос мебели и детских колясок, но и создает угрозы в случае экстренной эвакуации.

«Было установлено, что в ряде квартир отмечаются регулярные перебои с подачей электричества, – обратил внимание Толстой в своей публикации в «Фейсбуке». – Кроме того, в квартире 89 обнаружены очаги распространения плесени, что представляет угрозу здоровью жильцов и требует немедленной санитарно-эпидемиологической обработки, а также устранения причин ее возникновения».

Парламентарий отметил, что полная информация обо всех недостатках дома на Шумилова, 24 А, передана в управу района Кузьминки. Толстой попросил заместителя мэра Москвы взять под личный контроль ситуацию с этой новостройкой по программе реновации и обязать застройщика привести дом в порядок.

При этом вице-спикер Госдумы предложил изменить схему сдачи в эксплуатацию реновационных домов в Москве. По его мнению, в комиссию должны входить будущие жильцы, а передача дома управляющей компании должна происходить только после его приемки комиссией.

«Прошу рассмотреть возможность организации приемки новых домов, построенных по программе реновации, с участием комиссии из будущих жильцов, представителей застройщика, представителей управы соответствующего района и департамента строительства Москвы, – предложил Толстой. – Приемка при этом должна проводиться до передачи дома на баланс управляющей компании». Такие меры помогут быстрее ликвидировать недостатки в квартирах и обеспечат более строгий контроль за работой застройщика, считает Толстой.

Напомним, в Госдуму внесен законопроект о распространении московской программы реновации на всю Россию. Его авторами выступили «единороссы» сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Госдумы, глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Комитет-исполнитель по жилищной политике и ЖКХ под руководством Галины Хованской раскритиковал этот законопроект, однако рекомендовал Думе принять его, исправив многочисленные ошибки и противоречия федеральному законодательству ко второму чтению. Сама Хованская выступила с особым мнением, высказавшись категорически против принятия законопроекта в таком виде, поскольку документ противоречит действующему законодательству и нарушает права россиян.

Москва, Татьяна Дорофеева

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