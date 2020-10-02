Источник: мэрия Москвы готова перевести школы на дистанционное образование

Столичные школьники после завершения двухнедельных каникул могут перейти на дистанционное обучение, такую возможность рассматривают в мэрии Москвы. Решение будет принято в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в городской администрации.

«Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших COVID-19, другими факторами», – пояснил собеседник агентства, отметив, что, «скорее всего, школы города после 19 октября ждет весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на две-три недели».

Ранее о возможном переходе школ на дистанционное обучение сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Градоначальник отметил, что уже сейчас в столице практически каждый четвертый заболевший – школьник или студент, и пояснил, что возобновление занятий в образовательных учреждениях будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Как сообщал «Новый День», мэр Москвы 29 сентября решил продлить каникулы в школах Москвы до двух недель «с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом».

Дистанционное обучение во всех образовательных учреждениях столицы впервые было введено 21 марта в качестве одной из ограничительных мер для борьбы с распространениям коронавируса. В итоге столичные школьники в таком режиме учились до конца мая. 1 сентября городские власти отменили традиционные школьные линейки, были введены повышенные санитарно-эпидемиологические требования к школам и колледжам.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.10.20

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