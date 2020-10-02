Жители «горячей точки» в районе Кунцево объявили о встрече с депутатом Мосгордумы

Защитники парка в московском районе Кунцево объявили общий сбор: в субботу пройдет встреча с депутатом Московской городской думы Евгением Ступиным, сообщается в группе в «Фейсбуке». Активисты выступают против вырубки парка под строительство дублера Кутузовского проспекта.

«Наш парк и 300-летний дуб отданы под вырубку для строительства Северного Дублёра Кутузовского проспекта – платной автомагистрали, по которой Собянин, чиновники и олигархи будут ездить в свои загородные резиденции, – говорится в сообщении. – Ради этого распоряжением мэра приказано вырубить 3 тысячи деревьев, включая вековые дубы, старейший из которых имеет возраст более 300 лет. Жители Кунцева бесстрашно борются за свой парк со строительной компанией МИСК, применяющей наёмных «титушек» для их устрашения. Однако силы не равны, и мы нуждаемся в поддержке всех москвичей».

В приемной депутата от КПРФ Евгения Ступина корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили, что встреча с жителями на улице Ивана Франко в субботу состоится. «Евгений Ступин планирует приехать», – уточнил один из сотрудников.

Как ранее сообщал «Новый День», в Кунцево появилась новая «горячая точка»: жители района протестуют против полной вырубки парка с 300-летним дубом, территория под которыми понадобилась властям для строительства платной трассы в сторону знаменитой Рублевки.

30 сентября противостояние с сотрудниками застройщика перешло в силовое, в одного из защитников парка был распылен перцовый газ, после чего, по информации местных жителей, полиция задержала четверых активистов: муниципального депутата Вячеслава Бородулина, а также Ивана Рожкова, Константина Фокина и Ивана Щекина.

Судя по сообщениям в соцсетях, работы выполняет строительная компания «МИСК».

По данным системы «Контур.Фокус», в мае этого года ГКУ Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» заключило госконтракт с АО «МИСК» на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: «Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети – ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода. Этап 2.1. Этап 2.2. Северный дублер Кутузовского проспекта (освобождение территории (снос капитальных строений и гаражей) для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта на участке от МКАД до ММДЦ «Москва-СИТИ».

Цена работ составила 3,8 млрд рублей. Единственным учредителем компании выступает ООО «МД Групп», генеральным директором является Фарит Хайдаров. Он же в «нулевых» был руководителем ликвидационной комиссии двух компаний в Татарстане – ОАО «ЦУП «Стройнефть» и ООО «Казаньнефтестрой».

Напомним, выходцем из Татарстана является экс-глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. Сейчас он является вице-премьером правительства РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.10.20

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