ЕДГ-2021: губернаторы-рекордсмены рискуют не обеспечить высокий результат партии власти на выборах в Госдуму

По итогам сентябрьских выборов средняя устойчивость глав российских регионов заметно возросла, однако 2021 год несет новые вызовы для губернаторского корпуса. Согласно выводам аналитиков коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», выборы в Госдуму обещают стать более конкурентными, и в этой ситуации руководителям субъектов РФ, показавшим высокий результат во время единого дня голосования в 2020 году, будет гораздо сложнее воспроизвести его для «партии власти» в ходе федеральной кампании, когда мотивация у оппонентов будет выше, а наблюдение на избирательных участках более тщательным.

Как говорится в очередном докладе о рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», пример целой плеяды глав регионов показывает, что формально высокий результат на собственных выборах не является гарантией высокой политической устойчивости. «Экстраординарная электоральная мобилизация при сохранении системных конфликтов и слабом политическом позиционировании не является панацеей. Нарастает разрыв в электоральном поведении крупных городов, которые становятся все более оппозиционными, и глубинки, играющими роль «провластной Вандеи». Электоральные проседания губернаторов в столицах их регионов могут создавать эффект ограниченной легитимности», – подчеркивают эксперты.

Согласно их оценке, сокращение распределяемого ресурса стимулирует региональную фронду. В ряде случаев центрами оппозиции становятся или региональные легислатуры (республики Калмыкия и Алтай), или муниципальные советы крупных городов. Дополнительным риском для глав регионов становятся протесты местных активистов, не связанных с какими-либо политическими силами. Чаще всего эти протесты носят экологический характер. Однако в ряде территорий формируется взрывоопасная смесь экологического и националистического протеста, как, например, в Башкирии, где ситуативное решение проблемы Куштау не сняло системную проблему. При этом все более серьезным риском для властей становится протестная мобилизация через социальные сети и мессенджеры.

Авторы доклада обращают внимание, что последние сентябрьские губернаторские выборы, по результатам которых не случилось ни одного второго тура, и сразу шесть кандидатов, представляющих власть, набрали более 80% голосов, проходили на фоне обострения внешнеполитической повестки, что явно отвлекало внимание от избирательной кампании.

«Это история с реакцией Запада на предполагаемое отравление А.Навального и непрекращающиеся протесты в Беларуси после скандальных президентских выборов. Смена повестки способствовала смещению фокуса внимания общественности с обсуждения формы и содержания электоральных процедур на внешнеполитические вопросы, поскольку «дело Навального» достаточно быстро перешло в плоскость дипломатического противостояния России и стран Запада. Белорусские протесты, поданные в государственных СМИ как антироссийские, как и очередное обострение отношений с Западом, стали стимулом для консолидации лоялистов», – констатируют эксперты, отмечая, что дополнительным позитивным фактором для власти явилось окончание коронавирусных ограничений и возвращение большей части регионов к привычному ритму жизни.

При этом отмечалась низкая заинтересованность оппозиционных сил вкладывать существенные ресурсы в губернаторские выборы: в ЕДГ-2020 лишь в 11 регионах из 18 приняли участие члены партии КПРФ, что является некоторым антирекордом.

Вместе с тем, как считают авторы доклада, сыграл фактор электоральной мобилизации, который подтверждается нетипично высоким уровнем средней явки, которая по итогам ЕДГ-2020 на выборах глав регионов составила 47,7%, в то время как в 2019 году лишь 32,6%. Естественно, на это повлиял и фактор трехдневного голосования.

Кандидаты от власти победили со средним результатом в 74,5% – это выше, чем год назад, когда средний результат победителей губернаторских выборов составлял 72%. При этом в 2020 году сразу 13 губернаторов из 18 преодолели планку в 70% голосов, в то время как в 2019 году таких было лишь 8 из 16. Самую высокую явку на выборы главы региона показал Татарстан – 78,8% избирателей пришли на избирательные участки. Самой низкой оказалась явка в Смоленской области, где в выборах приняло участие лишь 27,4% избирателей.

«Существенный вклад в успех кандидатов власти внес фактор «досрочного» голосования. Данный инструмент в большинстве регионов стал ключевым элементом политико-административной мобилизации избирателей. Только в Иркутской области процент проголосовавших досрочно оказался ниже 50%. В среднем, на выборах глав регионов досрочно проголосовало около 63% пришедших на выборы избирателей. Наиболее существенной мобилизация досрочного голосования оказалась в ЕАО, Тамбовской и Пензенской областях, превысив показатель в 70%», – говорится в докладе.

В то же время эксперты обращают внимание, что, несмотря на сравнительно высокую явку на прошедших губернаторских выборах и существенную электоральную мобилизацию за счет досрочного и трехдневного голосования, лишь четверо глав регионов заручились поддержкой более 50% всех избирателей в регионе (Р.Минниханов – Татарстан; Р.Гольдштейн – ЕАО; В.Кондратьев – Краснодарский край; А.Никитин – Тамбовская область). При этом пять глав регионов не заручились поддержкой даже четверти избирателей – это А.Цыбульский (Архангельская область); В.Уйба (Республика Коми); С.Ситников (Костромская область); И.Кобзев (Иркутская область) и А.Островский (Смоленская область).

«Тем не менее, невысокие показатели рассматриваемого индикатора, на наш взгляд, не свидетельствуют о низкой легитимности избранного губернатора – напротив, это может являться следствием отказа кандидата от жесткой электоральной мобилизации. Такая «трудовая» победа может даже выглядеть более почетной», – считают авторы доклада.

В таких условиях рейтинг средней устойчивости действующих глав регионов заметно вырос. Тем не менее, для ряда губернаторов риски потерять свой пост остаются. В частности, главным аутсайдером рейтинга в Центральном округе остается Владимир Сипягин во Владимирской области, устойчивость которого дополнительно снизилась из-за разгромного поражения партии ЛДПР на выборах в горсовет Владимира, где «Единая Россия» получила все мандаты.

В Северокавказском округе сразу три руководителя оказались в «красной зоне» с высокой вероятности отставки. Речь идет о Рашиде Темрезове (Карачаево-Черкесия), Вячеславе Битарове (Северная Осетия) и Владимире Васильеве (Дагестан).

В Приволжском округе угроза потери должности остается у Сергея Морозова (Ульяновская область), который дольше всех занимает свой пост среди всех ныне работающих губернаторов – с 2004 года.

В Сибири красную зону высокой вероятности отставки пополнил Шолбан Кара-Оол (Республика Тыва), который потерял балл по параметру «окончание полномочий», поскольку главе республики в 2021 году предстоят выборы. По-прежнему уязвимыми выглядят позиции губернатора-коммуниста Валентина Коновалова в Хакасии. Вплотную приблизился к «красной зоне» недавно избранный «молодой технократ» – глава Республики Алтай Олег Хорохордин, у которого также сложились непростые отношения с депутатским корпусом.

Как считают аналитики «Минченко консалтинг» в нынешних условиях эффективная стратегия глав регионов должна включать в себя минимизацию рисков со стороны членов «Политбюро 2.0», в который входит ближний круг президента РФ Владимира Путина, гармонизацию отношений с региональным элитами и формирование «больших проектов» развития своей территории. Наряду с этим требуется качественная работа с образом главы региона и его команды, отслеживание потенциальных рисков и выстраивание дружественной инфраструктуры не только в СМИ, но и социальных медиа.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 03.10.20

Ученые выявили связь между сексуальными предпочтениями и мигренью. / Ученые заявили о четырехкратном ускорении темпов таяния ледников Гренландии. / Пригожин отреагировал на заявление нижней палаты Конгресса США. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»