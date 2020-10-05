Силуанов: Ограничительные меры привели к мощнейшему с послевоенного времени падению экономической активности

Антикоронавирусные ограничительные меры привели к мощнейшему с послевоенного времени падению экономической активности в мире и в России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая сегодня в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Меры, направленные на сдерживание пандемии, привели к беспрецедентному с послевоенного времени сокращению экономической активности и в мире, и в нашей стране, вызвали падение сырьевых и финансовых рынков, падению доходов не только бюджетов, но и населения», – сказал он, представляя главный финансовый документ страны.

По словам Силуанова, пакет антикризисных мер составляет около 4,5% ВВП, а в целом с учетом региональных и так называемых забалансовых мер поддержки общий размер составит в этом и следующем году порядка 9% ВВП.

Силуанов отметил, что первое публичное обсуждение бюджета проходит в Совете Федерации, что позволяет оценить его с позиции влияния на региональные проблемы, задачи, и влияния трехлетнего бюджета на всю консолидированную бюджетную систему.

Как сообщал «Новый День», правительство РФ в конце сентября внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. По словам руководителям парламентского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, депутаты обсудят главный финансовый документ страны на заседании 29 октября.

Согласно законопроекту, доходы бюджета 2021 году составят 18,77 трлн рублей, в 2022 году – 20,64 трлн рублей, в 2023 году – 22,26 трлн рублей. Расходы в следующем году запланированы на уровне 21,52 трлн рублей, в 2022 году – 21,88 трлн рублей, в 2023 году – 23,67 трлн рублей. На реализацию нацпроектов в 2021 году заложено 2,25 трлн рублей, в 2022 году – 2,62 трлн рублей, в 2023 году – 2,79 трлн рублей.

Дефицит бюджета в 2021 году составит 2,75 трлн рублей, в 2022 году – 1,25 трлн рублей, в 2023 году – 1,41 трлн рублей. Отмечается, что основным источником его покрытия станут государственные заимствования.

Проект бюджета сверстан на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития, который предполагает рост экономики России в 2021 году на 3,3%, в 2022 году – на 3,4%, в 2023 году – на 3%. Таким образом, прогнозный объем ВВП в 2021 году составит 115,53 трлн рублей, в 2022 году – 124,22 трлн рублей, в 2023 году – 132,82 трлн рублей. Инфляция весь этот период не будет превышать 4%, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.10.20

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