«Спасите город! Пожалейте Москву!..» Депутат обратилась к Путину с жалобой на застройщика и мэрию Собянина

Депутат Московской городской думы Елена Шувалова после визита в «горячую точку» столицы на улице Ивана Франко заявила, что обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой не доводить ситуацию в столице «до кипения».

«Вчера ночью, возвращаясь из другого города в Москву, заехала улицу Ивана Франко. То, что я увидела, меня потрясло. Парк из вековых дубов и других деревьев, в том числе только что посаженных, на большом протяжении вдоль улицы огорожен высоким забором и готовится к уничтожению», – отметила Шувалова в публикации на своей странице в «Фейсбуке».

В обращении депутата говорится, что столица России из исторического города стараниями застройщиков, поощряемых мэрией, превращается в транспортно-пересадочный узел. «Весь город, как торт острым ножом, разрезан транспортными магистралями, – пишет Шувалова. – Москвичей вышвыривают из своих любимых мест жизни, к которым прикипела их душа, в наспех сварганенные опасные высотки. Аллеи и парки с вековыми дубами пускаются под бензопилы. С особым рвением уничтожается историческое наследие. Уничтожается для того, чтобы застроить каждый клочок московской земли. Москва – собирательница Государства Российского – была выведена из списка исторических поселений».

Как считает парламентарий, такая ситуация выгодна строительным и транспортам олигархам, в карманы которых переучиваются из бюджета налоги москвичей. Итогом оптимизации, в частности, стало уничтожение не только медицинских учреждений, но «всемирно известных медицинских направлений российского здравоохранения».

«Такая политика уже привела к трагедии. Что бы ни писали об успешной борьбе с коронавирусной инфекцией, именно Москва из-за созданных в ней Правительством Москвы в интересах мега-буржуазии условий является рассадником и распространителем болезни», – подчеркнула Шувалова.

Жителей столицы власти «держат за безликих манекенов, о чём свидетельствует прилагаемая фотография с места очередного, считаю, страшного преступления», пишет Шувалова. «Несмотря на запрет статьёй 61 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» вести хозяйственную деятельность, наносящую вред зелёному фонду, готовится гильотина нескольким тысячам вековым дубам и другим деревьям в парках Кунцево. Огорожен под вырубку огромный зелёный массив на улице Ивана Франко. Огорожен, поскольку москвичи готовы своей грудью защищать деревья», – пояснила она.

Такая политика мэрии на фоне роста безработицы и обесценивания зарплат ведёт к социальному взрыву, предупредила депутат. «Надеются подавить протест силой, но рано или поздно силовики встанут на сторону жителей. Их матери и отцы, их дети не дадут им воевать со своим народом. Спасите город! Пожалейте Москву! Услышьте москвичей и голос разума! Не дайте довести ситуацию до точки кипения!», – призвала Шувалова президента России.

Как сообщал «Новый День», в Кунцеве появилась новая «горячая точка»: жители района протестуют против полной вырубки парка с 300-летним дубом, территория под которыми понадобилась властям для строительства платной трассы в сторону знаменитой Рублевки.

30 сентября противостояние с сотрудниками застройщика перешло в силовое, в одного из защитников парка был распылен перцовый газ, после чего, по информации местных жителей, полиция задержала четверых активистов: муниципального депутата Вячеслава Бородулина, а также Ивана Рожкова, Константина Фокина и Ивана Щекина.

Судя по сообщениям в соцсетях, работы выполняет строительная компания «МИСК».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.10.20

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