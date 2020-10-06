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Вторник, 6 октября 2020, 17:26 мск

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Путин поставил точку в спорах о едином дне голосования

Фото пресс-службы Кремля

Самым удобным временем для единого дня голосования (ЕДГ) является сентябрь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя на встрече с лидерами фракций Госдумы вероятность переноса выборов на другие даты.

«Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей [проведение выборов в сентябре] – удобнее всего», – сказал глава государства, слова которого цитирует ТАСС.

Путин пояснил, что в плане тех или иных сроков проведения выборов «есть везде и плюсы, и минусы». При этом президент обратил внимание на слова главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, который отметил, что во многих других странах тоже проводят избирательные кампании в сентябре, и это время наиболее оптимально.

Ранее представители думской оппозиции неоднократно выступали за перенос ЕДГ с сентября на другой месяц, поскольку агитационная кампания в летний отпускной период бессмысленна, а начало сентября является временем сбора урожая многочисленными дачниками, в результате чего явка избирателей на выборах снижается.

Москва, Светлана Антонова

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