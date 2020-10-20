Тотальный контроль: мэрия Москвы выделит еще 155 млн рублей на слежку за жителями столицы

Мэрия Москвы готовится внедрить еще одну систему для слежки за москвичами: на остановках общественного транспорта планируется разместить 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут отслеживать передвижение пешеходов – на это выделено 155, 2 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в течение полугода планирует установить на остановках и пешеходных стелах навигации аппаратно-программные комплексы (АПК) и софт, который будет собирать данные. Система предусматривает сбор с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов (номер, который присваивается каждому устройству при производстве) в радиусе 50 м от АПК.

Система будет формировать отчеты по движению человека за день, неделю, месяц и год. Более того, предполагается, что она будет работать в связке с системой видеонаблюдения, которая тоже передают данные о количестве пассажиров. Предполагается, что вся эта информация будет отгружена в единый центр хранения данных и позволит отслеживать движение пешеходов и формировать карты пассажиропотока.

В ЦОДД заявили, что техзадание проекта составлено исходя из практики Сингапура, Лондона и Берлина и не предусматривает получение персонифицированных данных. «Цель – максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта», – пояснили в пресс-службе.

Как отметил источник издания, эта система позволит мэрии узнать подробную информацию о передвижении обладателей мобильных устройств без запроса к оператору, которые дают информацию не с привязкой к конкретной локации, «а по крупным квадратам». Новая система, похоже, позволит мэрии самостоятельно, без запросов, узнавать подробную и релевантную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров.

Напомним, москвичи регулярно высказывают жесткую критику по поводу решений мэрии Москвы, связанных с вмешательством в частную жизнь граждан. В 2017 году в Москве были установлены более трех тысяч камер с функцией распознавания лиц. Система может установить личность человека на видео, его пол и возраст, что также вызвало критику общественности. В Савеловский суд Москвы был направлен иск против столичной мэрии с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Очередная волна недовольства поднялась весной этого года, когда в городе был введен пропускной режим.

Как сообщал «Новый День», жителей Москвы возмутили требования, которые концертные площадки начали предъявлять при покупке билетов. Для посещения некоторых мероприятий необходимо указать даже размер своей одежды и гражданскую позицию.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.10.20

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