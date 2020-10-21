«Чехарда с этими выходными»: Жириновский предложил оставить только три праздничных дня

В России следует оставить только три праздничных выходных дня, все остальное время для отдыха граждане должны выбирать сами в счет отпуска. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня в Госдуме.

«31 декабря в следующем году сделали выходным днем. Чехарда с этими выходными днями. Один день [должен быть] выходным, 1 января. И 9 мая. И 12 июня. Три дня в году, – заявил Жириновский перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. – [Кто хочет отдохнуть] в отпускной период пускай берут – две недели, три, когда хотят, зимой, летом. А то все время [приходится] мучиться: будет – не будет [выходной], когда, в каком году? Это неразбериха».

Как сообщал «Новый День», постановление о выходном дне 31 декабря 2021 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Из документа следует, что 2 и 3 января в 2021 году выпадают на субботу и воскресенье, в связи с чем выходные переносятся на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря соответственно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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