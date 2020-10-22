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Четверг, 22 октября 2020, 17:57 мск

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Депутат Мосгордумы Шереметьев признан виновным в мошенничестве

Депутат Московской городской думы Олег Шереметьев приговорен условному сроку наказания и штрафу. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, парламентарий признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Приговором суда Шереметьеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также он на два года лишен права занимать должности на государственной службе в системе исполнительных органов власти. Также с парламентария будет взыскан штраф почти 2 млн рублей.

Напомним, по версии следствия, с ноября 2019 по февраль 2020 года Шереметьев ежемесячно подавал в Московскую думу документы на премирование своего помощника за якобы успешно выполненные им особо сложные и важные задания. Сумма премий составляла от 350 до 850 тысяч рублей. В действительности, как считает обвинение, парламентарий присваивал деньги и распоряжался ими по собственному усмотрению.

Сам Шереметьев вину не признает. Ранее три фракции политических партий в Мосгордуме в полном составе выступили с заявлением, в котором назвали уголовное дело в отношении депутата политическим преследованием.

Москва, Мария Вяткина

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Метки / Мосгордума

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