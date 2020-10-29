Глава СПЧ остался доволен реакцией мэрии Москвы на критику «Социального мониторинга»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев остался доволен реакцией правительства Москвы на критику электронного приложения «Социальный мониторинг», которое отслеживает местонахождение горожан, которым предписан режим самоизоляции.

«У нас были претензии к «Социальному Мониторингу» в Москве, потому что было много жалоб на то, что штрафы выписываются необоснованно тем людям, которые нарушают режим изоляции. Это была известная история, – отметил Фадеев сегодня на пресс-конференции в Москве. – Мы очень критично отнеслись к «Социальному мониторингу», потому что ошибок было слишком много. По моему мнению, и по мнению коллег, система не была в достаточной степени проработана, и даже если это 1% ошибок – это очень много».

По словам главы СПЧ, мэрия Москвы адекватно отреагировала на многочисленные жалобы горожан, удовлетворив десятки тысяч из них, и отменив штрафы. «Наша задача бороться не с цифровизацией, и не с «Социальным мониторингом», а делать так, чтобы права людей не ущемлялись, – подчеркнул Фадеев. – И здесь я считаю, что московские власти действовали адекватно. Не знаю, насколько будет проработана сама компьютерная система, но в части отношения к людям мы можем только приветствовать их действия».

Как сообщал «Новый День», мэрия Москвы весной обязала пациентов с коронавирусом и ОРВИ, проходящих лечение или изолировавшихся дома, устанавливать на смартфоны программу «Социальный мониторинг» для контроля за их перемещениями. Несколько раз в сутки по запросу программы москвич обязан был сделать и отправить селфи в подтверждение того, что он не покидал квартиру.

Жители столицы жаловались, что запросы на селфи приходили ночью, программа неверно устанавливала геоположение, не позволяла загрузить сделанный снимок, выздоровевшие пациенты после выписки с больничного вовремя не вносились в базу и автоматически получали штрафы за выход на работу, и тп. К примеру, в мае молодожены за выход на балкон своей квартиры получили 10 штрафов на 40 тысяч рублей, потому что программа решила, что они уехали в Московскую область.

Программа «Социальный мониторинг» была разработана учреждением департамента информационных технологий Москвы ГКУ «Инфогород».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.10.20

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