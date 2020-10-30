Власти Москвы к выборам в Госдуму приготовили собственную платформу для онлайн-голосования

Общественная палата (ОП) Москвы выступила с предложением провести электронное голосование на выборах в Госдуму 2021 года на столичной, а не федеральной платформе. Такое обращение направлено на имя председателя Центризбиркома (ЦИК) Элле Памфиловой, пишет «Коммерсантъ».

Как пояснил заместитель председателя столичной ОП, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, московская система полностью готова и «неоднократно оттестированна».

В письме палата предлагает главе ЦИКа «провести электронное голосование досрочно, сохранив при этом традиционное досрочное голосование в ТИКах по заявлениям с указанием уважительной причины, а также традиционное голосование на УИКах в день голосования».

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников поддержал инициативу и отметил, что для проведения электронного голосования на своей платформе в Москве есть законодательное обеспечение. При этом он добавил, что Мосгордума имеет механизмы для внесения необходимых поправок, в том числе на федеральном уровне.

В ЦИКе подтвердили, что получили письмо и пообещали его «внимательно изучить».

Комментируя эту ситуацию, политтехнолог Петр Быстров назвал предложение московской Общественной палаты «довольно странным». «Если выборы федеральные, значит, они должны проходить в соответствии с федеральным законодательством и на федеральной платформе. Это было бы достаточно логично и понятно. Будет очень странно, если каждый регион начнет проводить федеральные выборы на собственной платформе», – обратил внимание эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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