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Вторник, 10 ноября 2020, 12:17 мск

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В Москве опять нашли человеческие кости

На набережной Москвы-реки в районе Кунцево обнаружены фрагменты человеческого скелета. Следователи начали проверку.

Части человеческого скелета были найдены на берегу Москвы-реки у культурного центра «Рублево» на улице Василия Ботылева, д. 43, стр. 2, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Происхождение костей выясняется.

Человеческие останки в Москве находили и двумя днями ранее – в воскресенье в Бирюлевском дендропарке в овраге обнаружили полиэтиленовые пакеты, в которых находились череп и кисть правой руки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.

Москва, Алевтина Белова

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Метки / ЧП в Москве

В Бирюлевском дендропарке обнаружены пакеты с черепом и кистью правой руки: возбуждено уголовное дело

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