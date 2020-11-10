В Москве опять нашли человеческие кости

На набережной Москвы-реки в районе Кунцево обнаружены фрагменты человеческого скелета. Следователи начали проверку.

Части человеческого скелета были найдены на берегу Москвы-реки у культурного центра «Рублево» на улице Василия Ботылева, д. 43, стр. 2, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Происхождение костей выясняется.

Человеческие останки в Москве находили и двумя днями ранее – в воскресенье в Бирюлевском дендропарке в овраге обнаружили полиэтиленовые пакеты, в которых находились череп и кисть правой руки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 10.11.20

«Росатом» обсуждает строительство еще одной АЭС в Белоруссии. / Зверская расправа в Подмосковье: задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух женщин и нападении на ребенка. / Российский бизнес с пессимизмом смотрит в будущее: компании повышают цены и отказываются от инвестиций. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»