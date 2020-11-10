«У нас такой комиссии просто нет»: чиновники мэрии Москвы отказались говорить о публичных слушаниях по бюджету

Сегодня на заседании комиссий Мосгордумы по экологической политике и по городскому хозяйству чиновники департамента финансов Москвы отказались отвечать на вопрос о публичных слушаниях по бюджету. Представитель ведомства пообещал дать разъяснения думской комиссии по бюджету, хотя такой не существует в городском парламенте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вопросом к департаменту финансов обратился депутат от КПРФ Евгений Ступин. Парламентарий обратил внимание, что, согласно федеральному закону, годовой отчет об исполнении бюджета и проект нового бюджета должны быть вынесены на публичные слушания. «Проводились ли публичные слушания по отчету за бюджет прошлого года, и планируются ли слушания по бюджету на 2021 год?» – спросил он.

В эфире заседания, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи, послышались возмущенные голоса. «Мы в общем-то считаем, что этот вопрос за рамками той комиссии, которая здесь собралась, и первой, и второй, – заявил заместитель главы департамента Павел Дитятев. – Если необходимо, мы это можем на бюджетной комиссии там обсудить, или в рабочем порядке дать пояснения».

«Я не получил ответа на вопрос, – подчеркнул Ступин. – Бюджетной комиссии, о которой уважаемый коллега из департамента говорил, у нас просто нет. Поэтому выясняем здесь. Очень жаль, что мы не получили конструктивного ответа».

На официальном сайте Мосгорудмы в списке из 16 комиссий, действительно, нет комиссии по бюджету.

После этого парламентарий поинтересовался у департамента ЖКХ, планирует ли мэрия обеспечить канализацией Косино-Ухтомский район, где около 300 тысяч человек проживает без канализации и водоснабжения. «Вы сказали Косинский район? Косино-Ухтомский район? Мы говорим о частном секторе? Давайте по-другому рассмотрим этот вопрос, – заявил глава департамента Александр Соловьев. – Когда Москва стала большой и присоединилось ТиНАО, таких поселений стало достаточно много. Есть даже крупнее значительно. Мы вопрос детально разбирали, по одному такому поселению разбирали вопрос канализованная, есть жители, которые «за». Но жителей «против» оказалось порядка 80%».

По словам чиновника, провести канализацию в этот частный сектор оказалось невозможно, потому что плотность застройки домами крайне велика, и собственники отказывают в разрешении на проведение работ на своих участках.

В целом в бюджете расходы на ЖКХ, благоустройство и транспорт, запланированы по 9 государственным программам, сообщила парламентариям в докладе заместитель главы департамента финансов Москвы Светлана Губанова.

Так, в рамках программы «Развитие транспортной системы» заложены ассигнования на закупку нового подвижного состава – на три года эта сумма составит 202 млрд рублей, в 2021 году – 51,6 млрд рублей. Из-за пандемии объем расходов на 2021 год сокращен на 30% против расходов 2020 года (74,2 млрд). В трёхлетнем периоде объем расходов сократится на 10,2%, уточнила Губанова.

На субсидии для оплаты ЖКУ льготникам деньги заложены в программе «Социальная поддержка жителей города Москвы», за три года сумма составит 76,5 млрд рублей, по 25,5 млрд ежегодно. Субсидии на оплату ЖКУ малоимущим за три года превысят 65 млрд рублей – по 21,9 млрд рублей ежегодно. Льготами на оплату ЖКУ и жилого помещения пользуется более 4 млн москвичей, отметила она.

На развитие городской среды, благоустройство улиц и общественных пространств мэрия намерена потратить 91,6 млрд рублей, 27,9 из них в 2021 году. Ассигнования на эксплуатацию и ремонт общественных туалетов составят 5,7 млрд рублей. В городе находится порядка 900 общественных туалетов, кроме того, будут выставляться и передвижные компактные туалеты на городских мероприятиях, рассказала чиновница.

Проект городского бюджета был внесен в Мосгордуму 3 ноября. Из документа следует, что дефицит бюджета в 2021 году составит 510 млрд рублей, а к 2023 году снизится до 183,4 млрд.

Москва, Татьяна Дорофеева

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