Мосгордуму вновь заподозрили в голосовании с участием «мертвых душ»

Сегодня на дистанционном заседании Московской городской думы вновь произошел скандал с возможным голосованием «мертвых душ». Спикер столичного парламента Алексей Шапошников отказался подтвердить личное участие всех 38 депутатов в волеизъявлении по одному из вопросов повестки дня.

После голосования по первому чтению законопроекта, позволяющего Мосгордуме продлить работу над городским бюджетом, депутат Елена Шувалова усомнилась, что все парламентарии лично находятся перед экранами компьютеров и участвуют в дистанционном заседании и голосовании.

«Алексей Валерьевич, пожалуйста, выведите на экран картинки всех присутствующих на заседании депутатов. Вызывает большое сомнение в том, что столько депутатов участвуют – выступают менее 10 человек, остальные никак не проявляются, и я лично полагаю, что они заняты своими делами», – обратилась Шувалова к спикеру Мосгордумы.

Однако глава столичного парламента заявил, что просьба депутата не относится к выступлению по мотивам голосования, и отказался ее рассматривать.

После того как законопроект был принят окончательно 38 голосами, Шувалова вновь повторила свою просьбу, пояснив, что во время одного из прежних дистанционных заседаний кабинеты депутатов в Мосгордуме пустовали, «кто за них голосовал, кто работал на заседании – неизвестно».

«Меньше подозрительности, больше доверия. Участвовать в дистанционном заседании депутат может из любой точки земного шара», – сказал в ответ Шапошников, однако картинку на экран так и не вывел.

«Хотелось бы посмотреть на них на рабочих местах перед компьютерами, где бы они ни находились, – не отступала Шувалова, которой пришлось в третий раз взять слово по ведению заседания. – Ведь никакого труда не составляет вывести картинку на экран?»

«Мы видим результаты голосования и уверены, что депутаты работают», – вновь отказался выполнить ее просьбу Шапошников.

Напомним, в Мосгордуме уже возникал скандал, связанный с обвинением в участии в голосовании «мертвых душ». 26 декабря 2018 года дума 38 голосами приняла новые, повышенные штрафы за неоплату парковки – при этом в зале, по словам Шуваловой, находилось всего 26 народных избранников. Пересчитывать депутатов Шапошников отказался.

Заявление Елены Шуваловой о нарушении в ходе голосования в протоколе не было зафиксировано. Пресс-служба думы на официальный запрос РИА «Новый День» ответила отпиской. При этом, судя по видеозаписи заседания, во время рассмотрения данного вопроса и сразу после него в зале физически отсутствовало как минимум 12 депутатов из 45. Даже учитывая, что всего в предыдущем созыве действительными оставалось 43 мандата, а на двух местах в первом ряду нет табличек, голосовать могло не больше 30 депутатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.11.20

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