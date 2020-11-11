Москва останется без массовых новогодних праздников и корпоративов

В Москве в новогодние праздники будут отменены традиционные массовые мероприятия. Об этом говорится в сообщении городского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. В мэрии пояснили, что также не будут проводиться елки, но улицы столицы все же будут украшены иллюминацией «для создания привычной новогодней атмосферы».
В штабе пояснили, что фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году будет отменен.
Вместе с тем, как отмечается в сообщении, если при проведении корпоративных новогодних мероприятий будут нарушены санитарно-эпидемиологические ограничения, заведение, где проводится корпоратив, будет оштрафовано. Также санкции могут коснуться участников мероприятия.
Как сообщал «Новйы День», накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новый режим продлится с 13 ноября до 15 января 2021 года.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 11.11.20
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