«Выясняется: можем, когда захотим»: депутатов Мосгордумы изумило спокойное заседание комиссии

Комиссия Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций единогласно одобрила проект бюджета столицы на 2021 и плановый период 2022-23 годов. Заседание прошло так спокойно и конструктивно, что депутат Андрей Медведев не преминул напомнить о вчерашнем скандальном заседании, и заявил: «Можем, когда захотим».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская комиссия без крупных замечаний одобрила ту часть бюджета, которая относится к ее профильным направлениям. Заседание длилось чуть больше часа, и завершилось без скандалов.

«Есть замечание, Николай Григорьевич, – обратился к председателю комиссии Николаю Зубрилину депутат Медведев в финале встречи. – Просто хочется сказать: можем, когда захотим. После вчерашних баталий – раз, и выясняется: можем, когда захотим».

Как прозвучало на заседании комиссии, согласно проекту бюджета, в частности, департамент национальной политики и межрегиональных связей столицы в 2021 году получит 1 млрд 582 млн 689 тыс рублей, в 2022 году – 1 млрд 605 млн 520 тыс рублей, в 2023 – 1 млрд 515 млн 896 тысяч.

Комитет общественных связей и молодежной политики должен будет распорядиться суммой в 3 млрд 510 млн 164 тысячи рублей в 2021 году, в 2022 – 3 млрд 507 млн 698 тысяч, в 2023 – 3 506 645 тысяч рублей.

Департамент труда и соцзащиты населения в рамках социального партнерства по планам должен освоить в 2021 году 4 млрд 521 млн 523 тысячи рублей, в 2022 – 5 млрд 040 млн 890 тысяч рублей, и точно такую же сумму в 2023 году.

На подпрограмму «Государственная охрана сохранения и популяризации объектов культурного наследия», ответственным за которую выступает департамент культурного наследия, планируется потратить в 2021 году 5 млрд 449 млн 504 тысячи рублей, в 2022 – 6 млрд 870 млн 466 тысяч, в 2023 году – 6 млрд 644 млн 432 тысячи рублей.

Напомним, накануне на заседании Московской городской думы депутаты несколько часов потратили на скандалы при обсуждении двух схожих законопроектов о «детях войны», внесенных фракциями КПРФ и «Единой России». Стороны обвиняли друг друга в лицемерии, провокациях, аморальности, воровстве законопроектов и нежелании идти на компромиссы. Спикеру думы Алексею Шапошникову досталось за обвинение коммунистов в том, что они не приняли такой закон во времена СССР, а также за попытку в преддверии избирательной кампании в Госдуму пропиарить на законопроекте не прошедшего на выборах в МГД секретаря политсовета «Единой России» Андрея Метельского. В итоге после долгих баталий дума единогласно приняла законопроект «Единой России».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.11.20

Коронавирус в России: 21 608 заболевших за сутки и новый рекорд смертности. / Мэрия Москвы в условиях пандемии решила потратить на массовые мероприятия 1,7 млрд рублей. / Студентов Москвы и Санкт-Петербурга закрыли дома до 6 февраля. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»