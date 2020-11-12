Популизм vs идеология: «Справедливой России» не хватает справедливости

Судьба «Справедливой России» на предстоящих выборах в Госдуму неоднозначна. Часть экспертов пророчит «эсерам» провал из-за лидера, который делает партию «серой» по понижает ее рейтинг, и отсутствия внятной идеологии. С другой стороны, «эсеры» смогут «проскочить» в новый состав будущего парламента за счет социальных вызовов, которые принес 2020 год. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на заседании «круглого стола» в Москве с участием представителей экспертного сообщества.

В частности, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что сейчас российская общественность явно не на стороне «справедливороссов». По его словам, в ходе опроса 70% респондентов заявили, что эта политическая партия не интересна, 52% считает ее чужой, а 96% опрошенных не смогли назвать ни одного достижения «эсеров».

При этом, судя по результатам опросов, 46% респондентов обвиняют «Справедливую Россию» пустословии. «Только 17% считают, что партия выполняет свои обещания», – сказал Мамонов.

Эксперт ВЦИОМ отметил, что заранее оценивать шансы на преодоление «эсерами» 5-процентного барьера очень сложно, поскольку ядерный электорат у «эсеров» небольшой. «Это партия ситуативного отношения. Она занимает промежуточное положение между властью и условной оппозицией. Значительная часть определяется в день голосования в зависимости от разных факторов», – пояснил Мамонов.

Как считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, «Справедливая Россия» теряет свои предвыборные очки из-за невнятной идеологии. «Они не нашли идеологию. Спросите, в чем она заключается, кроме набора их популистских инициатив? Их предложения не новы, некоторым уже лет 10, а они до сих пор не реализованы. Людям они не интересны. Партии нужно придумать и сформулировать идеологию и внятную программу», – считает он.

«Как и в КПРФ, и в ЛДПР мы видим в «Справедливой России» фигуру третьего старца нашей политической арены, еще менее харизматичного, чем Зюганов и Жириновский. Он рейтинг просто топит. Других кадров мы не видим и не знаем», – добавил Матвейчев.

Директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин полагает, что «Справедливая Россия» не следует даже собственной идеологии справедливости. «У партии «Справедливая Россия» нет главного – идеологии справедливости. Проблематика не проработана так, как это должно быть. Востребованность этой ценности колоссальная, но отношение к этой проблеме в партии формальное. Теоретической методологической разработки нет. Мы понимаем, что нынешнее руководство не замотивировано заниматься этими вопросами. Всем становится скучно, когда речь заходит об этом. Говорят: «А что это принесет завтра в каком-то конкретном округе?». Все сторонники делать популистские шаги. Без решения глобальной задачи», – заявил он.

Лепехин пояснил, что сегодня тема справедливости не только крайне востребована, но и искажена. «Начнем с того, что в традиции наших левых принято понимать под справедливостью справедливое распределение общественного богатства. В советской практике это свелось к двум вещам – огосударствлению средств производства и более-менее равному распределению доходов. У современных либералов подходы к данной проблематике еще примитивнее», – отметил эксперт.

«Все российские левые считают важным справедливое распределение доходов – заключительную фазу производственного цикла, не понимая, что по справедливости должны быть устроены и отношения владения, управления и организации производства», – добавил он.

По словам Лепехина, российские политические деятели переняли западное понимание «справедливости» и свели его до двух идей: «богатым надо делиться» и «богатым нужно заниматься благотворительностью».

«Сегодня в России растет число сторонников «справедливости 2.0», которые под справедливостью понимают национализацию крупной собственности и установление безусловного базового дохода. Многие российские нувориши склоняются к позиции, что делиться все равно придется, поэтому введение прогрессивной шкалы налогообложения неизбежно. В этом догматическом видении проблемы справедливости левые стыкуются с либералами, которые созрели делиться награбленным по принципу – отдам сегодня нищему копейку, чтобы завтра не потерять рубль», – сказал он.

Лепехин пояснил, что «Справедливая Россия» могла бы укрепить свои позиции и даже заработать «очки» в Кремле через трансформацию идеи справедливости и возвращению ее к изначальному формату. «Другое дело, что лидеры партии, наверное, боятся представить эту идеологию – мало ли, как там, в Кремле, посмотрят на это. Хотя, с моей точки зрения, ситуация складывается таким образом, что даже в Кремле сейчас возникает потребность, чтобы кто-то представил не радикально левую идеологию, а конструктивной подход к левым идеям с учетом потребности модернизации страны», – пояснил эксперт.

Между тем директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт высказал мнение, что озвученные предложения, напротив, лишат партию шанса на переизбрание. «Следующие выборы будут, какими угодно, только не политическими. Это вкусовые выборы, выборы надежды, выборы разочарования, но никак не политические. В последнюю очередь люди будут читать программы. Если партия не совершит ошибок, то 5-процентный барьер преодолеет», – полагает эксперт.

По его мнению, начать «идеологические метания» за год до выборов и резко сменить лидеров будет абсолютно неверной тактикой. «Да, это серая, блеклая, более того, популистская партия. Но время идеологических партий прошло. Они нигде не выигрывают. Выигрывают те, кто формулируют четкое предложение избирателям. Это и есть тот самый популизм», – считает Шпунт.

«Избиратель выбирает тех, кто проходит. Подойдя к урне, увидев большое количество новых партий, избиратель не поверит, что эти пройдут. А у него на подкорке популистские тезисы, которые озвучит уже знакомая партия, например «Справедливая Россия», – уверен он.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко согласился, что «Справедливая Россия» может «выплыть» на умеренном популизме. «Мы живем в эпоху политического постмодерна, когда программы никакого значения не имеют. Давайте жить в 2020-м, а не в 90-х. Есть запрос на адекватный популизм, кто будет с ним работать и расставлять маркеры – тот и победит», – считает эксперт.

В то же время Бондаренко отметил, что сейчас у партий, которые собирают избирателей левых взглядов, большие возможности для укрепления позиций, а значительная часть протестного электората еще «вакантна». «Растет запрос на справедливость, много новых тем. «Справедливая Россия», как известно, сильна региональными лидерами. Сейчас формируется новая протестная волна против дистанционного обучения – очень актуальная тема. Падение экономики тоже актуализирует соцповестку. Не вижу причин, почему «Справедливая Россия» не сможет воспользоваться этим», – констатировал он.

Москва, Александра Быстрицкая

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