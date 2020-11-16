«Не представляю, как можно их оживить»: глава депздрава Москвы объяснил, почему ковидные госпитали открыли в выставочных центрах

Закрытые в рамках оптимизации в Москве больницы невозможно переоборудовать для лечения больных коронавирусом, считает глава столичного департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Об этом чиновник заявил сегодня на заседании комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья, отвечая на вопросы депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о пустующих зданиях закрытых больниц задала представитель «Единой России» Людмила Стебенкова. По ее словам, в соцсетях распространено мнение, что в столице много закрытых медучреждений, и их можно было бы использовать для лечения пациентов с коронавирусом. «И у меня спрашивают там избиратели, – добавила она. – Зачем мы оборудуем под госпитали дополнительного размещения выставочные залы, выставочные центры?»

«Те здания стационарные, которые в свое время были закрыты, они и были-то закрыты в связи с тем, что их состояние вызывало вопросы, – заявил в ответ Хрипун. – Я вообще не представляю себе, как можно было бы их оживить, адаптировать для этих целей в течение очень короткого времени. Там же много очень аспектов: и санитарно-эпидемиологические, и конструктивные, маршрутизация больных, этажность, вентиляционная система».

«Это невозможно было сделать, просто невозможно, если бы даже мы это захотели сделать. Но смысла в этом тоже никакого нет», – подчеркнул глава департамента здравоохранения Москвы.

Переоборудование выставочных залов под госпитали и обсерватории для коронавирусных больных Хрипун назвал «мировым трендом», подчеркнув, что, например, Ледовый Дворец в Крылатском находится «в хорошем состоянии с точки зрения технических коммуникаций». «Мы построили там серьезную инфраструктуру, которая позволяет эффективно наблюдать за всеми пациентами сразу», – уточнил он.

Требования ввести в строй закрытые ранее в Москве в рамках оптимизации медучреждения стали массово появляться в соцсетях весной, во время начала в России первой волны коронавирусной инфекции. Жители столицы отмечали, что таких больниц и поликлиник в городе насчитывается несколько десятков.

В апреле заболевший коронавирусной инфекцией депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщал в соцсетях, что в Москве с 2010 года закрыто более 60 больниц, ликвидировано 2 200 койко-мест, 20 тысяч врачей сокращены. Оставшихся больниц остро не хватает для обеспечения потребностей жителей в медицинской помощи. Депутат потребовал срочно открыть ранее закрытую больницу №54 в Преображенском районе Москвы. В ее составе действовало 11 отделений на 520 койко-мест. «Больницу необходимо открыть и обеспечить необходимым оборудованием и медперсоналом в кратчайшие сроки. Нет времени на раскачку!» –заявлял тогда Тимонов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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