В Москве учителям доплатят за активное участие в развитии МЭШ

Учителя московских школ получат доплаты за развитие системы Московской электронной школы (МЭШ). Об этом сообщил глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков сегодня на заседании профильной комиссии Мосгордумы. По его словам, средняя зарплата столичного учителя в этом году составит 117,2 тысячи рублей.

Чиновник в своем докладе о проекте бюджета отметил, что основной вклад в высокие результаты школьников обеспечивают учителя. «В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию оплаты труда педагогических работников в 2021 году на 3,7%», – сказал он. Кроме того, в проекте документа предусмотрены средства на дополнительные выплаты учителям – за классное руководство и городская надбавка за активное участие в развитии МЭШ.

Молотков также уточнил, что в 2020 году, несмотря на прогнозы снижения зарплат, для учителей удалось сохранить прежний уровень: среднемесячная зарплата педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс, составит 98,3 тысячи рублей, а учителей – 117,2 тысячи рублей.

По сравнению с 2010 годом количество учеников Москве возросло более чем на 30%. Только в 2020 году было построено 15 дошкольных зданий и 8 школ, за ближайшие три года планируется построить еще 31 здание для дошкольников на 9 тысяч мест, и 24 школы на 17,8 тысячи мест, а также 35 пристроев к существующим общеобразовательным учреждениям на 12,8 тысячи мест, сообщил Молотков.

Напомним, система МЭШ вызывает многочисленные нарекания родителей учеников. В частности, 13 ноября на заседании в Общественной палате Москвы, представители инициативной группы столичных родителей рассказывали о сбоях в МЭШ и о том, что «платформа МЭШ вынуждает их присутствовать по 6-7 часов перед монитором, а потом начинаются еще домашние задания», из-за чего дети массово теряют зрение.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.11.20

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