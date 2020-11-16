Чиновники мэрии Москвы заявили о готовности нести полную ответственность за последствия дистанционного образования

Департамент образования Москвы готов нести полную ответственность за последствия введения дистанционного образования для школьников. Об этом заявил заместитель главы столичного департамента образования и науки Антон Молев сегодня на заседании профильной комиссии Мосгордумы, отвечая на вопрос об обоснованности продолжения дистанционного обучения при низкой заболеваемости детей коронавирусом и полном отсутствии летальных исходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева поинтересовалась у руководства столичного департамента образования, проводились ли исследования, как на здоровье детей влияет многочасовое нахождение перед мониторами компьютеров в ходе дистанционного образования. «Не проще ли все-таки перейти на обычную схему обучения, коль очень многие против, и самое главное – дети-то от короновируса тяжело не болеют, и нет никаких летальных случаев», – подчеркнула парламенитарий.

В ответ замглавы департамента сослался на скандальное заседание Общественной палаты Москвы 13 ноября, на котором представители департамента объяснили возмущенным родителям причины решения о введении дистанционного обучения.

«За эти решения мы готовы нести ответственность, ровно потому, что они являются не результатом неких случайных теоретических измышлений, а конкретных данных, – подчеркнул Молев. – Эти данные сообщались и руководством Роспотребнадзора, и они публикованы, и ваши же коллеги там присутствовали и публиковали эти данные». Если бы мэрия Москвы не закрыла школы, то «количество заболевших детей было бы серьезным образом больше».

По словам Молева, «количество заболевших учеников составило бы почти семь тысяч, не говоря уже что есть серьёзные исследования, которые подтверждают, что заболеваемость родителей от носителей, или контактных детей, ощутимо выше, чем от других эффектов».

Сейчас чиновник также обратил внимание, в среднем каждый день заболевает 67 московских учителей.

После этого коллега Енгалычевой по фракции Евгений Ступин поинтересовался, предусмотрена ли в бюджете на следующий год компенсация ученикам и их родителям за потерю зрения, сколиоз, моральный вред из-за просмотра порноконтента, который может появиться во время видеоуроков. «Или когда перфоратором кто-то делает ремонт, а они вынуждены заниматься, и за падение качества образования?» – спросил депутат.

Из долгого ответа Молева следовало, что никакой компенсации ни детям, ни родителям мэрия выдавать не намерена, однако он заверил, что чиновники готовы «рассмотреть ваши конструктивные идеи», касающиеся дистанционного образования, чтобы «улучшить, сделать еще более адекватным существующим задачам».

Примечательно, что замглавы департамента в ходе заседания думской комиссии давал оценку вопросам оппозиционных депутатов, называя их «декларативными», «риторическими», и советовал народным избранникам почитать российских философов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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