Путин: Точка в карабахском конфликте еще не поставлена

Президент РФ Владимир Путин спустя неделю после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху выступил с разъяснением последних событий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне крайне неоднозначного отношения к договору в Ереване и Москве, российский лидер ответил на самый главный вопрос в информационном пространстве – почему Россия не вмешалась раньше.

Президент обратил внимание, что подписанное соглашение окончательно не решает карабахский конфликт, а только позволяет «сохранить статус-кво». «Повторяю, статус окончательный Карабаха передавался на будущее время, и все должны были договориться о том, что сохраняется статус-кво как непризнанного государства», – сказал Путин, слова которого цитирует его пресс-служба.

Как сказал глава государства, точку в вопросе предстоит поставить «в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса». «Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Армений и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха», – считает он.

Президент также отметил, что соглашение пришлось готовить день в день, так как военная обстановка накалялась на глазах. «Вооружённые силы республики Азербайджан взяли под контроль Шушу. И, как абсолютно справедливо и по-честному, обращаясь к своему народу, сказал премьер-министр Пашинян, по-моему, вчера. Он сказал, что ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счёт шёл на часы. И возможно было взять и Степанакерт, и дальнейшее движение. Поэтому в этих условиях, если уж сказать прямо, в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия», – пояснил он.

В то же время Путин подчеркнул, что сам процесс создания мирного соглашения был крайне «энергозатратный». «Происходило это в результате трёхсторонних консультаций. По сути, мне пришлось взять на себя роль посредника, когда я разговаривал с одним и со вторым лидером, выслушивал их требования, претензии к тексту, вносил какие-то изменения, связывался с другой стороной, выслушивал их пожелания и требования», – сообщил президент.

Кроме того Путин объяснил, почему Россия до самого последнего момента не вмешивалась в карабахский конфликт. «Сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, существенным образом накладывал отпечаток на ход событий и на его восприятие. Никто, даже Армения не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал (азербайджанскими), но и всё мировое сообщество считало азербайджанской территорией», – подчеркнул президент РФ.

По его словам, такая ситуация позволила Баку «выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь», поэтому вмешательство Турции также вписывалось в рамки международного права.

В то же время российский лидер отметил, что Армения не чувствовала себя «в одиночестве». «Уверяю вас, что Российская Федерация в рамках и многосторонних, и двусторонних обязательств, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, полностью выполняла все свои обязательства, за что руководство Армении, в том числе в лице премьер-министра Пашиняна, неоднократно выражало слова благодарности и подчёркивало, что Россия в полном соответствии со своими обязательствами выполняет все обязательства (прошу прощения за тавтологию) в этой сфере», – сказал Путин.

По его словам, самое главное достижение в рамках соглашения – остановка кровопролития. «Я уже говорил, свыше четырёх тысяч человек погибло, только по официальным данным. На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития – это главный результат», – заявил Путин.

Как считает глава государства, должно пройти время, чтобы ситуация нормализовалась. «Под этим документом стоит подпись и премьер-министра Армении, и президента Азербайджана, и моя подпись стоит. Мы все прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт в том, что, исходя из тяжести этого конфликта, исходя из того, что раны ещё, конечно, не затянулись, очень свежи, очень много потерь, как я уже сказал, беда пришла во многие дома, во многие семьи, и, кстати говоря, и в Азербайджане, и в Армении. Поэтому нужно время, для того чтобы всё успокоилось, улеглось и чтобы люди действительно почувствовали, что мирная жизнь вернулась в их сердце, в их душу, вот что самое главное. Ну а до этого, конечно, следует подумать о реальной безопасности людей, в том числе беженцев, возвращающихся, кстати говоря, с обеих сторон. И эта миссия возложена на российских миротворцев», – заключил президент.

Стоит отметить, что Карабахский мирный договор был воспринят многими как поражение Москвы, отмечал в комментарии РИА «Новый День» директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов. По его оценке, такая ситуация подкосила авторитет РФ и может «аукнуться» в ближайшей перспективе – геополитические оппоненты наверняка не упустят шанс снова надавить на Россию и вынудить Кремль выбирать между Донбассом и Приднестровьем.

Москва, Александра Быстрицкая

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