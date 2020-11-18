Эксперт объяснил запоздавшее заявление Путина по Карабаху

Выступление президента РФ Владимира Путина по карабахской проблеме призвано показать – российский лидер «держит руку на пульсе» самых важных событий. Политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в комментарии РИА «Новый День» пояснил, почему это «разъяснение» было опубликовано только через неделю после подписания мирного соглашения.

Комментируя заявления главы государства, эксперт обратил внимание, что Путин сейчас не так часто проявляется в информационном пространстве и «его центр принятия решений начинает дрейфовать».

«Надо же было президенту показать, что он держит руку на пульсе. Ключевые вопросы надо удерживать. Думаю, что переговоры с Реджепом Эрдоганом (президент Турции), Ильхамом Алиевым (президент Азербайджана) и Николом Пашиняном (премьер-министр Армении) проходили с участием Путина, но кулуарно. Теперь, когда основные вопросы решены, можно было и публичную версию озвучить. Немного с опозданием, но Путин выступил, объяснил уже сложившуюся модель», – сказал Гращенков.

Политолог отметил, что президент РФ в большей степени тактик, чем стратег, что объясняет многие его решения. «Тактически решил, постфактум озвучили. Это логично. Если бы он выступал со стратегическим мышлением, а оно потом не совпало с реальностью, начали бы говорить, что планы Путина не реализуются. А тут – ситуация сложилась и под нее подверстываются идеологические размышления», – пояснил эксперт.

По его оценке, это связано с нюансами автократической системы управления. «Большая часть политики, особенно внешней, строится напрямую от главы государства. Делается это довольно кулуарно, тайно, но потом как-то граду и миру приходится сообщать, что и как происходило», – заключил Гращенков.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента РФ Владимира Путина подписали мирный договор по Нагорному Карабаху, согласно документу боевые действия должны быть остановлены с 01:00 10 ноября 2020 года, а зону конфликта направлены российские миротворцы.

Граждане Армении вышли к зданию правительства в Ереване на акцию протеста против мирного договора. Митингующие ворвались в здание, разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы. Затем они двинулись в парламент, где избили спикера Национального Собрания Арарата Мирзояна.

Карабахский мирный договор многими был воспринят как поражение России. Эта тема активно обсуждалась в медиа пространстве. Накануне вечером Путин дал большое интервью на тему карабахского конфликта, где объяснил свою позицию и нюансы произошедшего.

Москва, Александра Быстрицкая

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