«Проблемная триада» Красноярского края: Кремль рискует получить новую протестную точку

Осенью 2021 года на карте протестного голосования в России может появиться новая «горячая точка» – Красноярский край. Согласно данным исследования ИНСОМАР, органы власти в этом регионе стремительно теряют поддержку населения в результате роста социального недовольства, в том числе, из-за экологических проблем и кризиса в системе здравоохранения.

Как показывают результаты опроса, представители региональной исполнительной власти не проходят экзамен на прочность. В частности, в Красноярском крае более половины респондентов заявили, что не доверяют действующему губернатору Александру Уссу, негативно оценивают его работу и хотели бы смены главы региона . «51% респондентов оценивает работу главы региона, как безусловно или скорее плохую, 54% – ему не доверяют, 51% – хотели бы видеть другого политика во главе края», – говорится в исследовании.

Как отмечают эксперты, такие негативные оценки населения во многом связаны с «проблемной триадой» региона. Наибольшее беспокойство местных жителей вызывает тема экологии – об этом заявило 63% опрошенных. Еще 54% – недовольны некачественными дорогами, 49% – бедственным состоянием здравоохранения.

«Эмоционально самую сильную реакцию респондентов вызывают проблемы экологии: их перечень в крае очень широкий. Неблагоприятная экологическая обстановка обусловлена: высокой загрязненностью воздуха (45%), водоемов (28%), массовой вырубкой леса (46%), образованием смога от лесных пожаров (37%) и угольного отопления (28%), неэффективным решением вопросов утилизации мусора и ростом числа нелегальных свалок (42%)», – говорится в исследовании.

Вместе с тем, как показали результаты опроса, жителей Красноярского края волнуют сильные пожары и вырубка лесов, в том числе китайскими предпринимателями. «Тема лесных пожаров входит в топ поисковых запросов жителей Красноярского края. Суммарно за весь период мониторинга зафиксирован 340 461 запрос, что десятикратно превышает количество запросов по разливу нефти и нефтепродуктов (33 205). Максимальную заинтересованность у жителей Красноярского края вызывает скандал с участием губернатора, затрагивающий тему вырубки лесов. Суммарно количество запросов за мониторинговый период превышает 27 тысяч, что значительно превосходит показатели по остальным темам», – зафиксировали эксперты ИНСОМАР.

Кроме такой «проблемной триады», рост социального недовольства связан также с падением уровня жизни – практически половина жителей региона недовольна нынешним положением дел. Так, почти каждый третий (31%) считает, что за последние 2-3 месяца его материальное положение ухудшилось, 21% – ожидает, что ухудшится в ближайшее время.

Все эти индикаторы свидетельствуют о значительном росте протестного потенциала в регионе. «Протестное ядро составляет значительные 25% – это те люди, которые готовы лично выйти на акции и с одобрением относятся к протестам в России», – подчеркивается в исследовании.

Судя по замерам социальных настроений, недовольство региональными властями уже привело к падению рейтинга партии власти. В сентябре 2020 года в рамках 20 местных кампаний в Красноярском крае было зафиксировано снижение результата «Единой России» более чем на 10%. Из 45 муниципальных кампаний партия улучшила свой результат только на четырех территориях.

Примечательно, что наравне с этим жители Красноярского края в большинстве своем пока поддерживают федеральную власть. Так, 67% опрошенных заявили, что положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина. Однако, судя по ухудшающимся социальным настроениям, «фактор Усса», который ассоциируется с «Единой Россией», может стать ключевым риском для партии власти в избирательной кампании 2021 года.

По оценке экспертов, есть все основания полагать, осенью 2021 года в Красноярском крае повторится «хабаровский сценарий», когда губернатор Вячеслав Шпорт проиграл кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу, или «владимирский сценарий» – когда губернатор Светлана Орлова во втором туре губернаторских выборов уступила кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину.

Комментируя результаты исследования, политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов согласился, что позиции нынешнего губернатора Александра Усса в Красноярском крае слабеют. Эксперт пояснил, что во многом это стало следствием недальновидной политики главы региона.

«Его ставили во главе региона, исходя из логики, что он устроит все элитные группы. Но получилось, что он сам же создает и вступает в конфликты. Из самых свежих можно вспомнить его конфликт с «Норникелем», который имеет огромное влияние в регионе. Усс попытался выставить «Норникель» ответственным за экологические катастрофы, полностью исключая свою вину. Хотя, на мой взгляд, там есть вина и «Норникеля, и управленческой системы губернатора», – сказал Фетисов.

Политолог также отметил, что в 2020 году тема экологии стала одной из главных в регионе, но местные власти не оправдали ожидания граждан. «Растет недовольство жителей не только по нерешенным проблемам черного неба. Как мы видим, в повестку вышла тема вырубки лесов и экологии – все это бьет по рейтингу Усса, который не демонстрирует умения решать проблемы», – обратил внимание он.

В то же время, как считает эксперт, сейчас в Красноярском крае складывается необычная ситуация, когда протестный потенциал формируется самостоятельно, а не под контролем оппозиционной политической силы.

«Если раньше считалось, что в Красноярском крае главной движущей силой протеста может стать одиозный предприниматель Анатолий Быков, которого задержали, то сейчас мы видим – протестные формируются уже без политического подтекста. А силы, вроде краевой ЛДПР пытаются использовать протест в своих целях. Получается, есть жители, которые недовольны и готовы к протесту, и есть политические лидеры, которые готовы использовать это в своих целях. Это, конечно, очень сильно повышает вероятность протестных действий», – подчеркнул Фетисов.

По его оценке, «уровень взрывоопасности» в Красноярском крае может превысить хабаровские протесты. «В Хабаровске уровень протестной активности и недовольства политикой федерального центра был ниже, чем в сейчас в Красноярском крае, с той лишь разницей, что в Красноярском крае это пока выражено недовольством политикой Усса. Самое простое решение для федерального центра заключается в замене губернатора, что может произойти в самое ближайшее время. Вопрос в подходящей кандидатуре – человеке, который способен быть не только эффективным управленцем, но и выстроить баланс между региональными элитами», – заключил политолог.

Москва, Александра Быстрицкая

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