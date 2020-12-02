«Риски начнут нарастать к февралю»: России угрожает новая девальвация рубля

В ближайшие полтора месяца российскому рублю угрожает новая девальвация. Такое мнение высказал в комментарии РИА «Новый День» кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев.

«Геополитические риски начнут нарастать ближе к февралю 2021 года. Это – первое. Второе – это проблемы с бюджетом и его дефицитом. Если нефть не придет на помощь, а вероятность этого небольшая, придется девальвировать рубль, чтобы решить вопрос с выпадающими доходами», – считает эксперт.

Алиев пояснил, что экономическая конъюнктура складывается для рубля неблагоприятно. «Факторы, играющие против рубля, выглядят более сильными. Санкционная риторика сейчас будет превалировать, бегство капитала из-за вопроса об избежании двойного налогообложения также играет против рубля. Решение ЦБ о снижении ключевой ставки привело к оттоку капитала на иностранные рынки – в частности, многие граждане предпочли уйти в иностранную валюту для покупки зарубежных акций и облигаций – это ослабляет рубль», – сказал он.

Экономист обратил внимание, что есть обнадеживающие сигналы, например, новости о антикоронавирусной вакцине, однако эти факторы слишком неустойчивы. «Важно понимать, что вера в вакцину основана на том, что она сразу снимет угрозу эпидемии, сразу поможет. Это не так, сейчас непонятно, чем закончатся испытания. То есть, оптимизм основан на нефундаментальных факторах», – подчеркнул Алиев.

«Второй фактор, способный укрепить рубль – рост нефтяных цен. Возможная встреча стран ОПЕК+ может поддержать цены на нефть, следовательно, рубль. Но страны могут и не договориться. Помимо этого, поддержка ЦБ интервенциями выступает фактором укрепления рубля. Сильных козырей у рубля, по сути, нет», – констатировал эксперт.

По его прогнозу, до конца года рубль будет находиться в коридоре 76-78 по доллару и 88-91 по евро. «Сильных сигналов, способных развернуть тренд в ту или иную сторону, пока нет. В декабре будет преобладать боковой тренд с высокой волатильностью. Риски неопределённости будут превалировать. Если Запад всерьез возьмется за санкции, то рубль ослабеет и к доллару, и к евро. Если еще США не будут существенно наращивать стимулирование экономики, то это риски и проблемы для финансовых рынков. Инвесторы могут уйти в безопасные активы и доллар может дорожать ко многим валютам», – заключил Алиев.

Как сообщал «Новый День», ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский предупредил, что наравне с падением реальных доходов населения и ростом инфляции по кошельку граждан бьют волны девальвации, в результате чего в ближайшие два-три года доллар может стать дороже 100 рублей. По его оценке, в настоящее время масштабы обнищания россиян сравнимы с 1990-ми годами.

Москва, Александра Быстрицкая

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