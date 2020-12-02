«Мы искренне хотим, чтобы високосный 2020 год закончился»: в СовФеде призвали правительство добавить россиянам праздничного настроения

В Совете Федерации призвали вернуться к вопросу о выходном дне 31 декабря, и законодательно закрепить обязанность правительства РФ ежегодно делать нерабочим последний день года. С таким предложением сегодня на заседании верхней палаты парламента выступил представитель Смоленской области Сергей Леонов.

Сенатор обратил внимание, что «совсем скоро вся страна будет праздновать любимый праздник», который в этом году с большим нетерпением ждут все россияне. «Все мы искренне хотим, чтобы високосный, очень сложный для нашей страны, да и всего мира 2020-й закончился, и проблемы, которые он нам принес, остались в прошлом», – отметил он.

Леонов также отметил, что в ноябре прошлого года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, обязывающий правительство РФ ежегодно переносить выходные дни так, чтобы 31 декабря страна отдыхала. «Особенно законопроект затрагивает интересы женщин, так как им в большинстве своем 31 декабря после работы приходится еще и готовить праздничный стол, а это дополнительная усталость, что не добавляет новогоднего настроения», – подчеркнул Леонов.

По его словам, идею либерал-демократов, согласно результатам проведенных опросов, поддерживает 85% россиян, и после внесения этого законопроекта несколько субъектов РФ сами сделали выходным последний день года.

«К сожалению, инициатива не была поддержана правительством РФ, при этом такая оценка мотивировалась тем, что правительство уже наделено правом осуществлять такой перенос дней, – отметил Леонов. – Исходя из этого заключения, большинством депутатов Госдумы не подержан этого законопроект. Тогда возникает вопрос: почему правительство не воспользовалось этим правом в 2020 году?» При этом он обратил внимание, что в 2021 году этот день все же установлен в качестве выходного.

Как считает сенатор, населению страны, физически и морально измученному ограничительными мерами, нужно спокойно подготовиться к встрече Нового года. «Это хоть немного добавило бы праздничного настроения», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», Госдума заблокировала в первом чтении законопроект депутатов от ЛДПР, который обязывает правительство ежегодно устанавливать 31 декабря выходным днем. Представители «Единой России» заявили, что в этот день и так «все уже дома сидят, винегрет режут, смотрят «Иронию судьбы» и не бегают нигде», при этом никакого столпотворения в метро и автобусах 31 декабря не бывает.

Москва, Татьяна Дорофеева

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