Собянин утвердил уровень повышения тарифов на коммунальные услуги

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, опубликованному на официальном портале столичного правительства, с 1 июля 2021 года расценки вырастут на 4,6%.

В то же время с 1 января 2021 года в Москве повышается ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей квартир госфонда на 3,5%, за содержание жилого помещения – на 4,6%. Минимальный размер взноса на капремонт повысится на 3,5%.

Ранее в мэрии заверяли, что совокупный рост платежей за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году будет ниже ожидаемого уровня инфляции и составит 3,5%.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.12.20

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