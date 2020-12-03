Москва отказалась закрывать рестораны в новогодние праздники

Москва, в отличие от Санкт-Петербурга, пока не рассматривает вопрос запрета работы баров и ресторанов в новогодние праздники. «На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Такой вопрос мы сейчас пока не рассматриваем», – сообщил Ефимов в эфире телеканала «Россия24».

Сейчас в Москве заведения общепита могут работать только с 6 утра до 23 часов. «Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда, и дополнительных ограничений вводить не придется», – сказал вице-мэр.

Как сообщал «Новый День», в Санкт-Петербурге, согласно постановлению главы региона, режим ограничений будет ужесточен с 4 декабря. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19.00 до 6.00.

С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 03.12.20

Мэрия Москвы рассчитывает снять коронавирусные ограничения к середине следующего года. / Житель Башкирии получил пожизненное за двойное убийство. / Собянин утвердил уровень повышения тарифов на коммунальные услуги. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»