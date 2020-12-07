СМИ: В Центризбиркоме готовятся серьезные кадровые перестановки

Состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России претерпит серьезные изменения после истечения пятилетних полномочий в марте будущего года. Кадровое обновление затронет почти половину членов ЦИК. Речь идет, в том числе, о заместителе главы комиссии Николае Булаеве и секретаре комиссии Майе Гришиной, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам близких к Центризбиркому источников РБК, члены ЦИК Евгений Колюшин и Николай Левичев, представляющие КПРФ и «Справедливую Россию», сохранят свои посты. Эту информацию изданию подтвердили в партиях, отметив, что окончательное решение пока не принято.

Представителя ЛДПР в ЦИК Сергея Сироткина может сменить депутат Госдумы Александр Курдюмов. Выдвинутый «Единой Россией» член ЦИК Валерий Крюков, которому исполнилось 75 лет, также может покинуть комиссию. Также в новый состав Центризбиркома может не войти «единоросс» Валерий Гальченко. По данным источников РБК, новым представителем «Единой России» в ЦИК может стать действующий член комиссии Антон Лопатин, который был назначен по квоте Совета Федерации. На его кандидатуре настаивает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лопатин руководил секретариатом Володина, когда тот был вице-спикером нижней палаты.

Обсуждается, что еще одним кандидатом, которого поддержат единороссы, может стать бывший глава избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, однако никаких решений по этому поводу пока нет.

Также в новый состав Центризбиркома, но уже по квоте Совета Федерации, могут войти действующие главы ряда избирательных комиссий регионов, в настоящее время идет поиск кандидатур.

Вместе с тем покинуть ЦИК могут 71-летний заместитель Эллы Памфиловой Николай Булаев и секретарь Майя Гришина. Окончательное решение по ним будет принято после нового года, уточнили собеседники РБК.

Также покинуть ЦИК могут Александр Клюкин, Сиябшах Шапиев (член комиссии с 2003 года) и бывший президент Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев (член ЦИК с 2011 года).

Булаев, Гришина, Шапиев и Клюкин были назначены по квоте верхней палаты, Эбзеев – по квоте президента. Гришина в комментарии РБК заявила, что впервые слышит о том, что не войдет в новый состав ЦИК.

Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», Центризбирком состоит из 15 членов, пятеро из которых назначаются Госдумой, пятеро – Советом Федерации, пятеро – президентом.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.12.20

Россия не выполнила программу импортозамещения продовольствия. / В России резко подорожает говядина. / В ВШЭ заявили о росте глубинной гражданской активности россиян. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»