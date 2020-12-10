«Выстрел себе в ногу»: Путин высказался о блокировке популярных Интернет-ресурсов

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев назвал недопустимым блокировку популярных Интернет-ресурсов, которые попадут под действие закона о цензуре российских средств массовой информации. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием главы государства Владимира Путина.

«Вчера в Госдуме принят в первом чтении законопроект о возможности блокировать за подобные действия YouTube, Facebook, Twitter... Предлагается затормозить работу Twitter или Facebook. Но, похоже, что сегодня, чтобы затормозить работу Facebook, придется тормозить работу всего Рунета, что, конечно, недопустимо», – сказал Фадеев (здесь и далее цитата по «Интерфаксу»).

Глава СПЧ обратил внимание, что эти Интернет-платформы «серьезно защищены от внешнего вмешательства», и нужна «дискуссия технического характера о том, как защитить российские СМИ и пользователей от цензуры со стороны американских IT-компаний».

Президент РФ со своей стороны подчеркнул, что торможение деятельности иностранных Интернет-платформ из-за цензуры российских СМИ не должно стать «выстрелом в ногу» для Рунета. «Давайте, разумеется, будем делать таким образом, чтобы самим себе в ногу не стрелять. Будем развивать свои собственные серверы, развивать свои собственные возможности, свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя, и не будем ограничивать людей там, где это совершенно не имеет никакого смысла», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что «любые наши ответные действия не должны идти нам самим во вред».

Как сообщал «Новый День», накануне Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о запрете цензуры со стороны Интернет-порталов. Потенциально санкции могут быть применены против популярных Интернет-ресурсов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ. Речь идет о Twitter, Facebook и YouTube.

Представители думской оппозиции обратили внимание, что такой закон по сути создает новый «железный занавес», который будет негативно принят обществом.

Москва, Светлана Антонова

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