Предвыборный подарок Собянина убивает экосистему «Коломенского»: власти не слышат москвичей

Жители Москвы вынуждены самостоятельно собирать деньги на экспертизу уровня шума в музее-заповеднике «Коломенское», рядом с которым был построен предвыборный подарок мэра Сергея Собянина – Центр технических видов спорта (ЦТВС). Об этом РИА «Новый День» сообщил общественный деятель, журналист Иван Жушман.

По его словам, власти не идут навстречу местным жителям, которые обеспокоены негативным воздействием шума на экосистему заповедного парка от ревущих на территории ЦТВС автомобильных двигателей. «Мы сделали запрос в депспорта Москвы. К сожалению, пришел такой ответ, что мы посчитали его отпиской. Департамент сделал замеры шума в районах и сообщил, что все в порядке. Там и так строительство хорды, поэтому шум не превышает нормы. Они сделали только по жилым районам, а в «Коломенское» никто не пошел. Мы, к сожалению, не можем заставить их», – сказал Жушман.

В результате местные жители решили самостоятельно провести замеры. «Когда я замерял через приложение на телефоне, показывало 50-60 дБ. Сейчас мне говорят, что показатели 70-80 дБ. Мы планируем обратиться в независимую экспертизу по шуму. Мы почти собрали деньги. Это будет стоить где-то 20-25 тысяч в зависимости от объёма работ. Мы хотим придать этому публичности. Но сейчас такая ситуация, пандемия, мы не хотим нарушать ограничения. В «Коломенском» сейчас свои ограничения по числу людей. Мы не хотим быть нарушителями, пытаемся все сделать по закону», – отметил общественник.

При этом Жушман обратил внимание, что коронавирусные ограничения, судя по всему, не затронули сам ЦТВС. «Для них ограничения никакие не действуют. Я приезжал, разговаривал с теми, кто там катается. Они говорят, что они – гонщики, им тренироваться негде, они платят и тренируются. Но у нас нет с ними конфликта: они понимают, входят в положение, сами ценят «Коломенское», сами встают на нашу сторону, понимают наши проблемы», – сказал он, отметив, что позиция местных жителей и тех, кто тренируется в ЦТВС, схожая – все хотят, чтобы пространство было организовано цивилизовано.

По его словам, москвичи также надеются на трехстороннюю встречу. «Нашей проблемой заинтересовались в партии «Зеленые». Если они нам помогут, то планируется встреча между жителями, руководством «Коломенского» и руководством ЦТВС. Там мы должны найти компромисс», – уточнил Жушман.

Напомним, ЦТВС был построен на месте незаконной свалки и был официально открыт 4 сентября 2018 года накануне выборов мэра в присутствии столичного градоначальника Сергея Собянина. Площадь парка 27,4 га. Проект обошелся почти в 800 млн рублей. «Всего здесь было порядка двух млн кубометров строительного мусора, грунтов и твердых бытовых отходов. Теперь мусор вывезли и на этом месте создали самый крутой центр технических видов спорта. Самое главное, что он здесь надолго, он будет развиваться, насыщаться, потому что вокруг застройки жилой нет и такая экстремальная площадка никому мешать не будет. Так что это ваша площадка, осваивайте», –заявлял Собянин во время открытия объекта.

Однако появление ЦТВС в парке «Коломенское» вызвало массовое недовольство москвичей, которые заявили о двукратном превышении допустимого шумового воздействия. «Жители районов Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники и Царицыно ежедневно с 10:00 и до 23:00 вынуждены слушать рёв двигателей и свист покрышек дрифтеров, а выходные и праздничные даты даже устраиваются соревнования по дрифту. Шум автомобильных соревнований не только мешает местным жителям и отдыхающим, но и нарушает естественные шумы парка-заповедника «Коломенское», – пояснял ранее Жушман, отметив, что все это негативно отражается на гнездящихся в парке редких птицах и «дезориентирует чаек и уток, живущих в заповеднике круглогодично».

Стоит отметить, что до последнего времени парком руководила Марина Люльчук, которая в 2016 – 2019 годах была директором парка культуры и отдыха им. М. Горького. Зимой 2019 года она была уволена по поручению мэра Собянина после ЧП с обрушением пешеходного моста над катком, когда пострадало 13 человек.

Активисты также обращали внимание, что ЦТВС был введен в эксплуатацию недостроенным. «Он был построен тяп-ляп и сдан в 2018 году. Там было необустроенное место, люди занимались спортом, но диковато все было. И по «просьбе москвичей» организовали культурный отдых. Но там до сих пор многое не достроено – люди занимаются опасным спортом, и если что-то с кем случиться, помощи не будет, даже медицинского кабинета нет. Хотели бы понять, как недостроенный объект мог быть введен в эксплуатацию», – сказал он.

Москвичи надеются, что городские власти их услышат и построят в ЦТВС шумоизоляционные купола или другую конструкцию, которая снизит шумовое воздействие на заповедник и жилые микрорайоны.

Москва, Александра Быстрицкая

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