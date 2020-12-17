Департамент образования Москвы запретил пускать родителей на новогодние утренники в школах

Школьные новогодние утренники для учеников 6-11 классов в Москве пройдут в дистанционном формате. В городском департаменте образования заявили, что одной из главных задач остается обеспечение безопасности детей, передает РИА «Новости».

Как сообщается, младшие школьники получат возможность побывать на очных утренниках, однако только в пределах своего класса, в который родителей не пустят.

«Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции остается одной из главных задач, которые стоят перед каждой школой, – заявили в департаменте. – Поэтому новогодние утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся 1-5 классов и воспитанников дошкольных групп будут организованы только в рамках одного класса или одной группы без присутствия родителей».

Чиновники пообещали, что родителям дадут видеозаписи мероприятий, либо организуют для них онлайн-трансляцию.

Напомним, накануне в ходе своего ежегодного ответа перед Мосгордумой мэр столицы Сергей Собянин пообещал, что дети вернутся в школы, как только пандемия поймет на спад. «Посмотрим в ближайшие недели, как будет ситуация развиваться», – сказал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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