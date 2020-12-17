По просьбе России: Навального допросила немецкая прокуратура

Скандального российского политика-блогера Алексея Навального допросила прокуратура Германии по запросу России. Об этом сам Навальный сообщил в соцсетях. По его словам, допрос длился целый день.

«Так. Судя по количеству сообщений в моем телефоне, Путин сказал что-то о расследовании про отравителей из ФСБ. Пока ничего не знаю – весь день был на допросе. Немецкая прокуратура допрашивала меня по запросу российских властей. Сейчас посмотрю, что там такое», – сообщил Навальный в твиттере.

Сегодня на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, кто отравил Навального. «Зачем травить его, кому он нужен? Если бы хотели – довели бы до конца, – заявил глава государства. – Жена ко мне обратилась, я тут же дал поручение его выпустить».

Путин назвал журналистское расследование «легализацией материалов американских спецслужб». «Наши спецслужбы это понимают и знают об этом. Если это так, а это так, нам известно, значит, этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США», – сказал президент.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.12.20

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