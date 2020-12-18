«Это прямой путь к майдану и безобразиям»: Зюганов сказал, кто хочет повторить в России украинский сценарий

В России будущей осенью на фоне выборов в Государственную думу возможно повторение украинского майдана. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, к этому может привести курс на «нарезку десятков партий на левом фланге», ответственность за которую главный коммунист страны возложил на «закопёрщиков» из администрации президента РФ.

«За последнее время полтора десятка партий настругали на левом фланге», – сказал он, отметив, что в администрации президента «сидят закопёрщики», которые несут за это ответственность. Новые партии появились потому, что по последним соцопросам «Единая Россия» просела ниже 30%, пояснил Зюганов, отметив, что «она не выполнила ни одного серьезного обещания, а это означает, люди отвернулись, особенно молодежь», которая «осталась без работы и без будущего».

«Чтобы одурить еще раз граждан, надо нарезать такие партии и партийки, и написать нужный результат. В ряде городов в ходе многодневно прошедших выборов это удалось сделать», – заявил Зюганов, напомнив, что эта ситуация вызвала также возмущение лидеров ЛДПР и «Справедливой России» Владимира Жириновского и Сергея Миронова. «Это полное безобразие! Не имея поддержки, пытаются захапать все места, а это прямой путь к майдану и безобразиям», – возмущенно сказал он.

Тем не менее, Зюганов высказал уверенность, что на предстоящих выборах в Госдуму «шулерство не пройдет». Лидер КПРФ считает, что избирательная кампания должна сплотить общество, а не разобщить его, а последнее обстоятельство приведет к затяжному кризису. «Нужно полноценное соперничество, нормальный диалог», – подчеркнул Зюганов, призвав власть «укоротить руки своим политтехнологам, которые нарезали еще 10 партий и всовывают их в выборный процесс».

«Это означает разложение общества, разрушение внутреннего единства и организацию майдана. Это прямой путь к беспорядкам», – предупредил он, подчеркнув, что ситуация осложняется, поскольку при действующем финансовом курсе страны «ничего путного не получится».

По мнению Зюганова, стабилизации политической системы должен послужить Госсовет. «В нынешних условиях, когда на нас обвалились со всех сторон, когда пришел Байден, который назвал нас врагом №1, когда НАТО уже бряцает оружием в Прибалтике и на Украине, готово поджигать Донбасс, не урегулированы конфликты в Средней Азии и Закавказье, в этих условиях Государственный совет вберет все ветви власти – и Думу, и СовФед, и правительство, и президента, и суды. Этот орган позволит коллективно быстро рассматривать самые важные вопросы. <…> Он может играть очень важную стабилизирующую роль», – отметил лидер КПРФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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