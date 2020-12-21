Рост цен и экономическая блокада: эксперт предупредил о больших проблемах в 2021 году

В 2021 году россиянам нужно готовиться к новому росту цен из-за американских санкций. Об этом в комментарии РИА «Новый День» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев.

«Риски санкций будут превалировать в 2021 году. При этом они могут гораздо иметь гораздо более серьезное влияние на экономику России. В отличие от санкций, вводимых в 2020 году, санкции-2021 могут быть направлены на ограничения в экономике и финансовом секторе. Безусловно, это ограничит фондирование (ресурсы, используемые банком для обеспечения своей основной деятельности), что без внутренней поддержки, приведет к росту стоимости финансирования», – сказал Алиев.

Эксперт обратил внимание, что в условиях экономического кризиса такие ограничения спровоцируют крайне негативный эффект. «Это будет идти наперекор сложившейся ситуации, когда стоимость фондирования должна быть привлекательной для помощи и инвестиций, чтобы ускорить экономическое восстановление», – пояснил он.

«Проблемы бизнеса и экономики могут привести к новым сокращениям, к росту количества безработных. Также граждан это затронет в части роста цен», – подчеркнул Алиев.

Как считает экономист, в следующем году также высоки риски девальвации рубля. «Этому способствует и санкции, и неопределенность вокруг нефтяных цен, и бюджетные проблемы РФ. Кроме того, есть риски, что ожидаемое восстановление экономики к концу 2021 года не оправдается, что приведет к сокращению ВВП», – заключил Алиев.

Ранее в комментарии РИА «Новый День» экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский также предупредил о высокой вероятности крупномасштабных антироссийских санкций. Он пояснил, что при Дональде Трампе экономические ограничения вводились точечно, а сейчас речь идет о более глобальных ограничениях. «Возможно, что-то связанное с отключением от Swift, ограничением инвестиций в госдолг, что, конечно, приведет к резкому обесцениванию курса рубля. Он некоторое время укреплялся, но у нас обычно укрепление приводит к тому, что он набирает определенный девальвационный потенциал и потом сильно падает», – пояснял экономист.

Москва, Александра Быстрицкая

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