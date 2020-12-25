Совет Федерации единогласно поддержал идею отвязать МРОТ от потребительской корзины

Закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума одобрен Советом Федерации. Сенаторы единогласно поддержали соответствующее предложение правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единственный вопрос чиновникам задала сенатор Светлана Горячева, обратив внимание, что потребкорзина в России «всегда была занижена, это всем известно», и попросила подобнее раскрыть механизм исчисления прожиточного минимума. «Так непонятно немножко, объясните пожалуйста», – попросила она замминистра труда РФ Андрея Пудова.

По словам чиновника, ранее в основу расчета прожиточного минимума брали расходы – то есть сумму, необходимую на приобретение товаров из потребительской корзины, теперь же во главу будет поставлен медианный доход. «Доходная часть растет выше, мы проследили динамику за предыдущее время, на будущее у нас есть расчёт на 10 лет – всегда не ниже, чем инфляция, будет расти», – заверил Пудов.

Закон в итоге был одобрен Советом Федерации единогласно: в поддержку проголосовали 138 сенаторов.

Напомним, в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме оппозиция высказывала опасения того, что прожиточный минимум и МРОТ могут снизиться из-за новой методики расчета. Так, при рассмотрении документа во втором чтении депутат от «Справедливой России» Олег Шеин отметил, что по новым расчетам минимальная зарплата составляет порядка 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум – около 44%.

«Учитывая специфику расчета медианой заработной платы, когда она будет отличаться от обычной, на самом деле процентное соотношение еще ниже, около 38%, – пояснял. – Между тем, в странах ЕС, откуда была взята сама идеология установления МРОТ по отношению к медианной, процентное соотношение совсем другое: в Словакии 50%, в Голландии 53%, в Литве 55%, во Франции, Великобритании – 58%, в Португалии 67%. Причем у нас предлагается это низкое соотношение заморозить на пять лет». Депутат от КПРФ Олег Смолин поддержал Шеина, подтвердив, что ни в одной стране Европы соотношение, о котором идет речь в документе, не опускается ниже 50%.

В пояснительной записке сказано, что правительство предложило «отказаться от устаревшего подхода к расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, и перейти к установлению величины прожиточного минимума на очередной год исходя из медианного среднедушевого дохода (далее – медианный доход) за предшествующий год». Под медианным доходом понимается величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины – ниже. «При таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения страны», – считают в правительстве. Прожиточный минимум на федеральном уровне предложено устанавливать с учетом медианного дохода, а минимальный размер оплаты труда – с учетом медианной заработной платы.

Одновременно законопроектом предлагается обеспечить условие, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год. С 2021 года предлагается установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного дохода в размере 44,2%, что составит 11653 рубля в абсолютном выражении. По сравнению с прогнозируемой величиной прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации за 2020 год рост составит 3,7%, что соответствует росту индекса потребительских цен за 2021 год по базовому сценарию прогноза Минэкономразвития России, говорится в пояснительной записке.

Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно, в то время, как сейчас он устанавливается ежеквартально. Соотношение МРОТ и медианной заработной платы в 2021 году составит 42%, или 12 792 рубля. По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) рост составит 5,5%.

Москва, Татьяна Дорофеева

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