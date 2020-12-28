Январь-2021 может оказаться «черным» для российских предпринимателей

В январе 2021 года начнется массовый исход компаний с рынка. Об этом заявило 59% российских бизнесменов, опрошенных аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. 57,7% респондентов сообщили, что выручка их предприятий упала на треть и более, а 76,9% – сказали, что шансы выживание их компаний при повторном локдауне – ниже половины.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов подчеркнул, что на фоне второй волны пандемии напряжение в экономике усугубляется, и предложил главе государства продлить и расширить комплекс мер антикризисной поддержки предпринимателей.

В частности, как пояснила пресс-служба омбудсмена, речь идет о продлении для малого и среднего бизнеса, работа которого была приостановлена по решению властей, выдачи субсидий на выплату минимальной зарплаты с июня до конца 2020 года. Компаниям необходимо и смягчение условий программы выдачи льготных кредитов на возобновление деятельности с одновременным продлением ее до конца года: это полное списание долгов при условии сохранения не менее 80% работников на 1 июня 2020 года, а при сохранении 70% штата – списание 50% долга.

Кроме того, как считает Титов, в сегодняшних условиях бизнес нуждается в списании недоимки по всем налогам и страховым взносам, пени, штрафам по состоянию на 1 ноября, и введении федерального моратория на повышение кадастровой стоимости в 2020 году выше уровня 2019 года.

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре Титов направил в правительство РФ письмо с предложением скорректировать программу льготных кредитов для бизнеса. «Обращаясь за кредитом, [предприниматели] были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования», – отмечал он, поясняя, что в реальности численность сотрудников смотрели по данным на 1 апреля.

В начале декабря министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что программа действительно подверглась исправлениям, и работодателям разрешат уточнить численность сотрудников, что позволит им получить списание задолженности в апреле 2021 года.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 28.12.20

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