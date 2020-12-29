«Бюджет крайне непрозрачен»: от мэрии Москвы потребовали ответа о количестве служебных машин

Чиновники мэрии Москвы не смогли ответить на вопрос о количестве своих персональных служебных машин с водителями и сумме, которая была потрачена на их содержание. С соответствующим вопросом к представителям мэрии сегодня на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике обратился депутат от КПРФ Евгений Ступин.

«Какое количество персональных служебных автомобилей с персональными водителями было профинансировано из бюджета Москвы для чиновников и работников ГБУ в 2019 году? – поинтересовался Ступин. – Какое количество автомобилей, и какое количество средств было потрачено на обеспечение чиновников этими автомобилями?»

Глава думской комиссии Людмила Гусева из «Единой России» традиционно сама решила ответить на вопрос, который ее коллега задал чиновникам мэрии. «Я внимательно посмотрела бюджет 2019 года, все материалы по исполнению бюджета – там не определены графы, строки и бюджетное финансирование по тому вопросу, который вы сейчас сказали», – заявила она, и предложила Ступину «переформатировать вопрос на какой-то департамент».

«Полностью с вами согласен – в бюджете такой строки действительно нет, – с готовностью признал Ступин. – Но это очень плохо, потому что налогоплательщики не знают, сколько их средств тратится на то, чтобы перевозить чиновников в персональных иномарках бизнес-класса стран НАТОвского производства».

Парламентарий подчеркнул, что «бюджет крайне непрозрачен», и даже депутаты не могут понять, сколько средств уходит на конкретные нужды. Эти аргументу Гусеву не убедила. Она предложила коллеге вечером вместе переформулировать вопрос, чтобы запросить данные у мэрии, поскольку, по ее мнению, «этот материал, вероятно, требует дополнительной подготовки, потому что он не может быть адресован одному из департаментов, комитетов».

«Жаль, что никто не выразил желания ответить на этот вопрос. Видимо, стыдно стало», – заключил Ступин.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Гусева не передает слово чиновникам для ответа на вопросы Ступин. Так, в ноябре на заседании комиссии депутат поинтересовался, проводились ли общественные слушания в 2020 году по текущему проекту бюджета, и по отчету за исполнение бюджета 2019 года. Глава комиссии не стала подключать чиновников мэрии к ответу на этот вопрос, пообещав вернуться к нему на следующий день.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.12.20

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