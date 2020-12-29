«Поставили телегу впереди лошади»: трое депутатов Мосгордумы отказались поддерживать закон об исполнении бюджета

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике одобрила проект закона об исполнении бюджета столицы за 2019 год и рекомендовала думе принять его завтра на заседании. Поддерживать документ отказались депутаты Елена Шувалова, Евгений Ступин, и Михаил Тимонов, который напомнил о миллиардах рублей, ушедших на системы распознавания лиц и слежки за москвичами, и поинтересовался, по какой причине новейшие технологии не используются при работе с главным финансовым документом столицы. «Бюджет непрозрачен», – подчеркнул он.

В ходе выступления Тимонов обратил внимание, что Мосгордума «поставила телегу впереди лошади», когда приняла бюджет на 2021 год еще до рассмотрения исполнения бюджета за 2019-й. «Коллега Ступин задал простой вопрос о количестве автомобилей для наших чиновников и потраченных на это денег, и ответа сходу нет, – пояснил он. – Мы десятки миллиардов тратим на ДИТ (департамент информационных технологий, – ред), информатизацию, и при таком уровне автоматизации, который позволяет различать лица москвичей в метро, у нас несомненно должна быть система, позволяющая удобно работать с бюджетом. И получать ответ на вопрос оперативно, просто нажав на кнопочку. Почему у нас этого нет? Почему мы не можем привести бюджет в соответствующую форму?»

Тимонов подчеркнул, что его «угнетает непрозрачность бюджета», и поэтому будет голосовать против.

В результате 9 членов комиссии проголосовали за одобрение проекта закона о бюджете, и только трое высказались против: депутаты Тимонов, Ступин и Шувалова.

Предполагается, что документ будет рассмотрен завтра на последнем в этом году заседании Мосгордумы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.12.20

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