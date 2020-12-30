Правительство и ЦБ замаскировали «кредитный пузырь»: в 2021 году Россия окажется перед угрозой «зомби-заемщиков»

В 2021 году Россию может ожидать рост плохих долгов и «зомби-заемщики». Финансовые власти признают угрозу, но ее решение отложено до следующего года, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что доля просроченной задолженности на конец года держится в пределах 6,5% от кредитного портфеля. По корпоративному портфелю этот показатель составляет 7,1%, – есть столько же, сколько и на начало года. В розничном портфеле – 4,7% с «символическим» ростом на 0,4 п. п. Однако, по оценкам части экспертов, эти данные могут оказаться «ширмой» из-за принятых весной решений – реструктуризации долгов и кредитных каникул.

Меры, принятые правительством весной, сейчас не позволяют в полном объеме оценить ситуацию в банковском секторе. По оценкам экспертов, общий объём токсичных активов может составлять– 1,5-2 трлн рублей.

В ЦБ заявили, что признание потерь по невозвратным кредитам не должно откладываться на длительный срок. «Это может приводить к появлению «зомби-заемщиков» и препятствовать кредитованию эффективных компаний», – отметили в Банке России. Однако решения проблемы регулятор не предложил.

Примечательно, что еще в мае рабочая группа при Совете Федерации выступила с предложением о создании банка «плохих активов», которому бы кредитные организации продали долги. Однако Минфин и ЦБ выступили против, так как «массовой проблемы» пока нет.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты предупредили об опасности формирования в России кредитного пузыря. В частности, заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара, бывший заместитель министра экономического развития Алексей Ведев подчеркнул, что ситуация с кредитованием в России уже выходит за рамки прогнозирования.

«То, что плохие долги сейчас составляют 7-8% – ничего не означает. Ситуация может измениться в ближайшие несколько месяцев радикально. Это серьезный риск, который нужно надо учитывать. А во всех основных программах это рассматривается не как риск, а как стимул для роста – обратная ситуация», – пояснял Ведев.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 30.12.20

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