Кредитный пузырь: России угрожает кризис «плохих долгов»

Правительство РФ и Банк России воспринимают наращивание кредитования населения как стимул для роста экономики, но страна уже оказалась на пороге кризиса плохих долгов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара, бывший заместитель министра экономического развития Алексей Ведев, выступая сегодня на заседании Экономического клуба ФБК в Москве.

По мнению экономиста, ситуация с кредитованием в России уже выходит за рамки прогнозирования. «Если вы посмотрите направления денежно-кредитной политики ЦБ, рост кредитов 9-14%. Интервал широкий. Я не представляю, что будет, если сохранится развитие ипотеки… Не представляю, как будет обслуживаться... Сейчас мы уже перешли по задолженности выше 20 трлн рублей – столько должно население. Это означает, что примерно по 2 трлн только процентные платежи в год пойдут. Это – проблема», – сказал Ведев.

Эксперт обратил внимание, что реальные доходы населения падают, а значит – возвращать долги гражданам становится все сложнее. «При этом в правительственном прогнозе мы видим, что рост товарооборота превышает рост располагаемых доходов населения. Это опять-таки означает высокую кредитную составляющую, иначе просто непонятно, за счет чего это можно прогнозировать. То есть, мы используем как один из стимулов роста банковский кредит, хотя мы стоим на грани кризиса плохих долгов (выплаты по которым задержаны, и/или возврат которых маловероятен или невозможен)», – подчеркнул Ведев.

По его оценке, есть основания предполагать, что доля невозвратных кредитов может возрасти. «То, что плохие долги сейчас составляют 7-8% – ничего не означает. Ситуация может измениться в ближайшие несколько месяцев радикально. Это серьезный риск, который нужно надо учитывать. А во всех основных программах это рассматривается не как риск, а как стимул для роста – обратная ситуация», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты обращали внимание, что уровень закредитованности домохозяйств в среднем по России составляет порядка 30%, а в некоторых регионах – выше 50%. Самая высокая долговая нагрузка у наиболее бедных слоев населения, которое пытается сохранить привычный уровень потребления за счет кредитов, что может обернуться увеличением числа банкротств.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.12.20

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